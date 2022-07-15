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Коммерсантъ FM
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Не все явки еще провалены

Ветеран Донбасса признался в убийственном оговоре

Ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов дал Следственному комитету России (СКР) показания о том, что он оговорил топ-менеджера компании Merlion Бориса Левина в заказе покушения на бывшего гендиректора IT-интегратора Вячеслава Симоненко. Явка с повинной, от которой в итоге официально отказался ветеран, позволила определить на несколько месяцев в СИЗО и под домашние аресты не только господина Левина, но и трех учредителей Merlion, которые только недавно смогли добиться от следствия своей полной реабилитации.

Вячеслав Симоненко

Вячеслав Симоненко

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Вячеслав Симоненко

Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

О том, что Григорий Жеренов признал свою вину, решив сотрудничать со следствием, стало известно в ходе заседания Басманного райсуда, в котором ГСУ СКР ходатайствовало об очередном продлении сроков ареста ему и Вячеславу Симоненко. Следствие считает, что оба обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком и об особо тяжком преступлении), ч. 3 ст. 306 (заведомо ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения), ч. 2 ст. 307 (заведомо ложные показания потерпевшего, соединенные с обвинением в совершении тяжкого преступления), а также ч. 5 ст. 128.1 (клевета с обвинением в тяжком и особо тяжком преступлении), ч. 3 ст. 298.1 (клевета в отношении следователя или иных лиц, участвующих в отправлении правосудия) и ч. 3 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК РФ, которые появились в деле совсем недавно, должны непременно находиться в СИЗО. В противном случае, полагают в ГСУ СКР, фигуранты скроются, как и их сообщники. Последними участники расследования считают своего бывшего коллегу — следователя СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексея Неснова и решальщика Кирилла Качура, проживающих в ОАЭ. Московский следователь Неснов весной 2020 года, рассмотрев материал явки с повинной Григория Жеренова, установил, что тот якобы по заданию Бориса Левина с помощью бутылок с коктейлем Молотова пытался осенью 2015 года заживо сжечь в подмосковном доме господина Симоненко и членов его семьи, возбудив уголовное дело о покушении на убийство и умышленное уничтожение имущества (ст. 30, а также ст. 105 и 167 УК). Фигурантами расследования, помимо господина Левина, стали учредители Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, которые привлекались к уголовной ответственности, пока в феврале этого года в СКР не пришли к выводу, что их оговорили с целью вымогательства миллионов долларов. Предприниматели были с извинениями освобождены, а их места в СИЗО заняли господа Симоненко и Жеренов.

Оформляя новую явку с повинной, последний, как рассказал “Ъ” адвокат Георгий Поспелов, представляющий интересы совладельцев Merlion, признал, что «совершил заведомо ложный донос и участвовал в фальсификации доказательств из корыстных побуждений». По словам Григория Жеренова, в нападении на дом господина Симоненко он участия не принимал, был ли этот поджог вообще, ему не известно, так как в то время он находился не в Подмосковье, а в ДНР, где проходил службу в одном из спецподразделений до 2020 года, после чего приехал в Москву.

Следует отметить, что бывший российский полицейский Жеренов, уволенный из органов по отрицательным мотивам, служил в известном в Донбассе подразделении «Пятнашки», был тяжело ранен и остался без правой стопы. При этом он утверждал, что соучастником поджога являлся снайпер Анатолий Дашковский — герой, погибший на войне. Теперь инвалид признает, что он оговорил как совладельцев Merlion, так и боевого товарища.

Признание не помогло Григорию Жеренову выйти на свободу — суд продлил ему и Вячеславу Симоненко, отрицающему вину, аресты до 16 ноября 2022 года.

Николай Сергеев

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