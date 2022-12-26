Деньги тратили не по назначению

Счетная палата Самарской области выявила нецелевое использование субсидий в Отрадном при благоустройстве и ремонте дорог. Также аудиторы указывают на отставание от графика выполнения работ по реконструкции канализационных очистных сооружений. Это привело к рискам «недостижения показателей региональной составляющей федерального проекта „Оздоровление Волги“». И.о. главы администрации города внесено представление, направлены информационные письма в соответствующие органы, в том числе в прокуратуру региона. Также в министерство управления финансами Самарской области отправят уведомление о применении бюджетных мер принуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Счетная палата Самарской области выявила нарушения использования средств областного бюджета, выделенных городу Отрадному в 2020–2021 годах и истекшем периоде 2022 года (выборочно).

Выборочная проверка охватила семь видов субсидий на общую сумму более 1,6 млрд руб., один вид субвенции на общую сумму 1,4 млн руб. за счет средств областного бюджета, три вида иных межбюджетных трансфертов на сумму свыше 141 млн руб. Субсидии были направлены на ремонт дорог, благоустройство дворовых и общественных территорий, реконструкцию систем водоподготовки и очистки сточных вод. Субвенция направлена на деятельность по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, иные межбюджетные трансферты — на поощрение муниципальных управленческих команд, на создание КГС и другое.

Счетная палата установила случаи нецелевого использования субсидий при проведении работ по благо­устройству общественной территории Отрадного и при ремонте дорог. Также выявлено отставание от графика выполнения работ по реконструкции канализационных очистных сооружений Отрадного. Это привело к рискам «недостижения показателей региональной составляющей федерального проекта „Оздоровление Волги“ по снижению объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод и приросту мощности очистных сооружений… по итогам 2022 года».

Кроме того, при проверке закупок, исполнения муниципальных контрактов на ремонт дорог и благоустройство общественных и дворовых территорий установлены случаи приемки товара, не соответствующего условиям контрактов, изменения существенных условий контракта, приемки и оплаты невыполненных работ, неприменения мер ответственности за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.

Аудиторы также установили, что администрация Отрадного осуществляет «ненадлежащий контроль за деятельностью опекунов совершеннолетних лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, за сохранностью их имущества, защитой законных интересов граждан, находящихся под опекой».

И.о. главы администрации Отрадного Оксане Зеленской внесено представление. Информационные письма направлены в региональное министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта, министерство социально-демографической и семейной политики и в прокуратуру Самарской области. Также в министерство управления финансами Самарской области отправят уведомление о применении бюджетных мер принуждения. Отчет о результатах проверки направлен губернатору и в Самарскую губернскую думу.

Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, представление счетной палаты носит обязательный характер для лиц, в отношении которых оно вынесено: «Они должны устранить нарушения либо в срок, указанный в представлении, либо (по умолчанию) в течение 30 дней со дня его внесения. Срок можно продлить, но только единожды».

По словам эксперта, последствия невыполнения этих требований могут быть самые разные: «Если говорить об экономических, то вплоть до требований вернуть в бюджет средства, предоставленные в виде субсидии, вне зависимости от того, были ли они израсходованы или нет. Если говорить об ответственности должностных лиц, то пока что она может быть разве что дисци­плинарной».

«Куда серьезнее ситуация может стать после подключения прокуратуры. Она может возбудить уголовные дела, если в действиях чиновников будут усмотрены признаки растраты бюджетных средств, или нецелевое расходование бюджетных средств, или халатность. При наличии состава преступления в их действии последствия могут быть самые серьезные. Например, нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере (то есть свыше 7 млн руб.) предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет»,— рассуждает Дмитрий Горбунов.

В июне суд признал бывшего главу Отрадного Александра Бугакова виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Ему назначили штраф 100 тыс. руб. и лишили права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение трех лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — ООО «Готэ» (входит в ГК «Полад» Виктора Попова) — о взыскании с осужденного 2,9 млн руб. ущерба. По версии следствия, глава города распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения в пользу ООО «КСК Отрадного», создав дискриминационные условия для ООО «ГОТЭ». В связи с этим УФАС по Самарской области делало предупреждения главе города. Однако мэрия не принимала никаких мер по восстановлению нарушенных прав организации. Причиненный предприятию ущерб, как установило следствие, составил более 2,9 млн руб.

Ани Айвазян