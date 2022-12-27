Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тяни, дрезина!

Железные дороги в Европе проигрывают автотранспорту из-за дорогой электроэнергии

Рост цен на электроэнергию в Европе привел к резкому увеличению затрат железных дорог региона на обеспечение электротяги. Во Франции цены на электроэнергию для тяги выросли более чем в восемь раз. Затраты британской Network Rail на электроэнергию превысят в 2023 году £1 млрд, а суммарные дополнительные расходы железных дорог стран ЕС оцениваются в €10 млрд. Отраслевые ассоциации предупреждают, что без господдержки произойдет уход клиентов с железных дорог на более энергоемкий автотранспорт: если цены на электроэнергию для железных дорог в ЕС выросли на 300–1000%, то стоимость дизтоплива увеличилась только на 70%.

Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

Французские железные дороги (SNCF Reseau) подняли тарифы на закупку электроэнергии для тяги для железнодорожных перевозчиков на 2023 год в 8,5 раза — с €56 до €473,5 за 1 МВт•ч. Как сообщила ассоциация Alliance 4F (Fret Ferroviaire Francais du Futur), объединяющая железнодорожных перевозчиков и операторов, отсутствие господдержки при таком росте энергоцен несет в себе риск роста расходов по всей транспортной цепочке страны, в том числе при мультимодальных перевозках, на 15–20%. Alliance 4F месяц назад просила министра транспорта страны Клемана Бона установить потолок цены на электроэнергию для тяги на уровне €180 за 1 МВт•ч и просубсидировать расходы операторов на оплату услуг SNCF Reseau, однако, сообщает организация, государство до сих пор безмолвствует.

Франция — не единственная страна Европы, где энергетический кризис увеличил расходы железнодорожного транспорта. В сентябре британская Network Rail сообщила, что расходы на электроэнергию для тяги возрастут в 2023–2024 годах с £595 млн до £885 млн, а совокупные операционные расходы на энергетику — с £670 млн до более чем £1 млрд.

По оценкам Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), железные дороги Европы уже сегодня закупают электроэнергию по средней стоимости €200 за 1 МВт•ч. Максимальная зафиксированная цена — €870 за 1 МВт•ч. На следующий год ожидается средняя закупочная цена в €300–400 за 1 МВт•ч, а по прогнозам железнодорожных операторов — на уровне €500. По данным Евростата, железные дороги Европы потребляют 50 млрд кВт•ч электроэнергии в год, то есть на них приходится порядка 2% электропотребления в ЕС.

CER оценивает дополнительные расходы железных дорог ЕС с учетом высокого уровня их электрификации, вызванные ростом энергоцен, в €10 млрд в год.

Рост стоимости электроэнергии для железных дорог обостряет их конкуренцию с автотранспортом и вызывает замещение электротяги, преобладающей в ЕС (80% грузо- и пассажирооборота), тепловозной тягой. В Венгрии, где электрифицировано более 90% железнодорожных перевозок, в этом году компании в целях экономии стали выводить на сеть тепловозы вместо электровозов. Как отмечают в своем заявлении Европейская ассоциация грузовых железнодорожных перевозок (ERFA), Международный союз операторов подвижного состава (UIP) и Международный союз мультимодальных перевозчиков «железная дорога—автотранспорт» (UIRR), цены на электроэнергию для тяги выросли в ЕС на 300–1000%, в то время как стоимость дизельного топлива — только на 70%. «Без вмешательства со стороны стран—членов ЕС возросшие цены на электроэнергию в итоге приведут к снижению доли железнодорожного транспорта или даже уходу от него к более энергоемкому, но более дешевому автотранспорту, работающему на нефтяных видах топлива»,— предупреждает CER.

В ряде случаев сдерживать расходы помогают государственные субсидии промышленным потребителям. Так, парламент Германии на днях одобрил снижение стоимости электроэнергии для промышленности до 13 центов за 1 кВт•ч, такая льготная цена действует на 70% объема потребления предприятия (на основе данных за 2021 год). Конор Фиан из ERFA надеется, что принятые Германией меры поддержки в том числе железных дорог вызовут эффект домино в других странах Евросоюза. Но в целом, цитирует его RailFreight.com, «подход стран—членов ЕС варьируется от очень скромной помощи до ухудшающих ситуацию мер по субсидированию стоимости дизельного топлива».

Наталья Скорлыгина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...