Работу на потепление скрывать будет дорого

Белый дом внес в Госдуму законопроект, которым вводятся штрафные санкции для крупных регулируемых компаний за непредставление или искажение информации о выбросах парниковых газов. Цель законопроекта — добиться достоверности госучета их выбросов. Эксперты называют документ логичным, а штрафы — существенными, но отмечают необходимость уточнения его положений в части санкций за предоставление заведомо неверной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ужесточение экологического учета и контроля поставит крупных эмитентов парниковых газов перед выбором, чем делиться с государством — достоверными данными или деньгами

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ужесточение экологического учета и контроля поставит крупных эмитентов парниковых газов перед выбором, чем делиться с государством — достоверными данными или деньгами

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство одобрило и внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, которые вводят административные санкции за непредставление, представление неполных или заведомо недостоверных сведений о выбросах парниковых газов крупными эмитентами. Сейчас регулирование, действующее для исполнения международных обязательств России в рамках Парижского климатического соглашения, требует от предприятий, выбрасывающих больше 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год, с 2022 года предоставлять углеродную отчетность. Срок ее подачи за текущий год — 1 июля 2023 года. С 2023 года, заметим, начнет действовать новая, доработанная, методика определения объема парниковых выбросов. В ней актуализированы производственные процессы и виды деятельности, которые производят парниковые газы, уточнен и конкретизирован перечень исходных данных для количественного определения выбросов, а также добавлена методика определения объема поглощений парниковых газов. После 2024 года отчетность по ней станет обязательной для предприятий и с выбросами более 50 тыс. тонн углекислого газа.

Согласно предложенным Белым домом правкам к КоАП, отсутствие отчета, как и представление его с нарушением установленного срока либо с заведомо недостоверной информацией, повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 35–50 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица,— от 100 тыс. до 250 тыс. руб.; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что предлагаемые штрафы для компаний существенны и (хотя углеродное регулирование фактически не относится к экологическому) соразмерны максимальным экологическим штрафам за нарушения компаниями законодательства об отходах, хотя первая версия законопроекта, появившаяся в 2021 году, предполагала, что санкции для компаний могут достичь 1 млн руб. Между тем для предприятий, которые никогда не занимались сбором и анализом таких данных, затраты на подготовку соответствующей отчетности будут выше, чем штрафы. Многие же крупные компании в России давно знакомы с углеродной отчетностью и отчасти автоматизировали этот процесс, что не потребует больших издержек. «Законопроект ожидаемый. Сначала появилось требование обязательной отчетности, а следом — санкции за его невыполнение»,— говорит Владимир Лукин из Kept. «Штрафы — для стимулирования. У нас же все на этом построено — стимулируем наказанием. Критерии отнесения к регулируемым организациям опубликовали в марте 2022 года. Все заинтересованные лица вполне могли подготовиться»,— добавляет Ирина Демина из «ENV-консалтинг».

Между тем госпожа Демина замечает, что из законопроекта непонятно, по каким критериям будут назначаться штрафы в 100 тыс. или 500 тыс. руб. Владимир Лукин добавляет, что существует неопределенность в части критериев достоверности предоставленной информации. Он считает, что необходима дальнейшая методическая проработка того, как будет учитываться неопределенность, присущая количественной оценке выбросов парниковых газов, так как законопроект предполагает ответственность за предоставление заведомо ложной информации. Эксперты, таким образом, ожидают подзаконных актов, которые позволят ответить на эти вопросы и раскрыть систему отчетности методологией.

“Ъ” продолжит следить за развитием событий.

Артем Чугунов