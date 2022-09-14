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Коммерсантъ FM
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Правительство просят не парниковать

Экологи оспаривают в Верховном суде план РФ по снижению объема парниковых газов

Экоактивисты, юристы и представители двух НКО подали в Верховный суд России (ВС РФ), в котором оспаривают указ президента и распоряжение правительства по снижению объема выбросов парниковых газов. В иске (имеется в распоряжении “Ъ”) сказано, что действующая в РФ стратегия приведет к повышению глобальной температуры на 4 °C, что может вызвать «по меньшей мере 710 тыс. избыточных смертей» во всем мире. Политолог Михаил Виноградов полагает, что жалоба в ВС носит «имиджевый» характер, а предлагаемые в ней меры скорее приведут к безработице в стране.

С иском в ВС обратились 18 экологов и представители двух НКО (Московской Хельсинкской группы и внесенной в реестр иноагентов «Экозащиты»). Авторы оспаривают указ президента 2020 года «О сокращении выбросов парниковых газов» и соответствующее распоряжение правительства, принятое годом позже. Документы определяют стратегию действий до 2030 года, по которой выбросы парниковых газов должны быть сокращены до 70% от уровня 1990 года. Истцы требуют более значительного снижения — до 31%. Они настаивают, что действующий план РФ «приведет к росту глобальной средней температуры на 4 °C», а это в свою очередь «может привести к по меньшей мере 710 тыс. избыточных смертей» к 2050 году во всем мире.

Россия — четвертая страна в мире по объему выбросов парниковых газов, а средняя температура на территории РФ растет в два раза быстрее, чем в среднем в мире, говорится в иске. При этом борьба с климатическими изменениями, по мнению истцов, ведется в РФ «крайне недостаточно». Согласно стратегии, утвержденной правительством РФ, к 2030 году выбросы углекислого газа в стране возрастут до 2212 млн тонн. К 2050 году планируется снизить выбросы лишь до 1830 млн тонн. По мнению экологов, чтобы «с вероятностью 66%» удержать рост глобальной средней температуры на уровне 1,5 °C и «выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению», Россия должна к 2030 году снизить выбросы до 968 млн тонн углекислого газа (то есть до 31% от уровня 1990 года) и до 157 млн тонн (до 5%) к 2050 году. В противном случае, считают авторы иска, изменения климата спровоцируют вынужденную миграцию и создадут «угрозу» продовольственной безопасности.

«Это первый климатический иск в России,— заявил “Ъ” юрист Григорий Вайпан, представляющий заявителей в ВС.— По-хорошему его следовало подавать сразу после принятия президентского указа 2020 года и правительственной стратегии 2021 года — настолько очевидно они не соответствуют международным обязательствам России. Но мы серьезно готовились, запрашивали заключение эксперта (содержится в приложении к иску.— “Ъ”). 15 сентября истекает действие Конвенции о правах человека в отношении России, поэтому если бы подали иск позже, то потеряли бы возможность впоследствии обратиться в ЕСПЧ в случае отказа российских судов». Господин Вайпан также отметил, что экспертный прогноз о предполагаемой гибели 710 тыс. человек к 2050 году отчасти подтверждается статистикой: «Жара 2010 года непосредственно привела к 50 тыс. преждевременных смертей».

Введение «климатических» мер часто сопряжено с проектами закрытия производств, что в индустриальных странах приводит к сокращению рабочих мест, напоминает политолог Михаил Виноградов. По просьбе “Ъ” он ознакомился с иском и предположил, что жалоба может представлять собой «имиджевую акцию» для заявителей. «Экологическая повестка в России связана в большей степени с загрязнением окружающей среды и с вредными выхлопами, а не с потеплением климата,— сказал он.— Россия находится в зоне сравнительно холодного климата, поэтому здесь нет однозначного мнения, что потепление климата, если оно имеет место, несет ей больше издержек, чем выгод». Он напомнил о многолетней дискуссии климатологов: «Кто-то считает, что повышения температуры нет, а есть циклические колебания, например, в рамках 60-летних циклов, кто-то — что оно есть, но не носит антропогенный характер».

«Право на иск» авторы в жалобе в ВС обосновывают «отдельно и подробно», обращает внимание Григорий Вайпан. Это право связано со спецификой конституционного права «на благоприятную окружающую среду», а изменение климата затрагивает права каждого россиянина. «Есть все юридические основания, чтобы принять этот исторический иск и вынести по нему решение в пользу истцов»,— считает господин Вайпан, указывая, что на принятие или отклонение иска у ВС РФ есть три дня.

Мария Старикова

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