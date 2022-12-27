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Коммерсантъ FM
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«Сервис-Телеком» забашнял

Инфраструктуру связи собирают в крупные портфели

Инфраструктурная компания «Сервис-Телеком» приобрела двух региональных операторов антенно-мачтовых сооружений (АМС) — «Опора Телеком» и «Дача на связи», которые вместе владеют 500 башнями в регионах. Сумма сделки, по оценке экспертов, могла составить 2 млрд руб. Она позволила «Сервис-Телеком» увеличить портфель до 19,1 тыс. сооружений. В 2023 году тенденция по укрупнению российского башенного рынка, которая началась еще в конце 2021 года, может возобновиться.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ГК «Сервис-Телеком» купила две региональные башенные компании — «Опора Телеком» и «Дача на связи», сообщили “Ъ” представители сторон. Совокупно «Опора Телеком» и «Дача на связи» владеют более чем 500 объектами сооружений связи в Воронежской, Пензенской, Ленинградской и Белгородской областях, а также в Санкт-Петербурге. По итогам сделки общий портфель «Сервис-Телеком» составит порядка 19,1 тыс. объектов связи, уточнил гендиректор компании Николай Бердин: «В следующем году мы продолжим свое развитие, сочетая органический рост и сделки M&A». Сумму сделки в ГК не раскрыли.

Усредненная цена одной башни на российском рынке составляет порядка 4 млн руб., поэтому сумма сделки могла составить порядка 2 млрд руб., говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «"Сервис-Телеком" давно сотрудничает со всеми операторами связи, и увеличение числа башен в парке поможет увеличить рентабельность бизнеса».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Опора Телеком» за 2021 год составила 122 млн руб. при чистой прибыли 606 тыс. руб. Компания на 26 декабря на 31,5% принадлежит Любомиру Прокопенко и на 68,5% — АО «Сетьинвест» (его конечные владельцы — Максим Родионов и Денис Сказов, следует из пояснительной записки к бухотчетности АО за 2021 год). «Сетьинвест» также владеет долей в 50% в ООО «Дачанасвязи», еще 41,5% компании у Ольги Путьмаковой и 8,75% у Татьяны Кочновой. Выручка ООО «Дачанасвязи» по итогам 2021 года составила 16,8 млн руб. при чистой прибыли 2,4 млн руб.

«Сервис-Телеком» (75% — у Галины Гуриновой, супруги Вадима Гуринова, основателя «Кордианта», 20% — у Дмитрия Сокова, экс-председателя совета директоров «Кордианта», еще 5% — у Ольги Бердиной, супруги Николая Бердина) начал консолидировать профильные активы еще в 2021 году. Год назад он купил у «Вымпелкома» 100% АО «Национальная башенная компания» (15,4 тыс. АМС) за 70 млрд руб. У «Сервис-Телеком» было 2,5 тыс. собственных опор, и компания планировала увеличить общее число объектов за счет стройки до 23 тыс. за несколько лет.

В том же году Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина выкупила «Первую башенную компанию» (17 тыс. башен) у «МегаФона» за 94,2 млрд руб., она вошла в АО «Новые башни». К нему позже была присоединена выкупленная KCG в январе 2022 года ГК «Русские башни» (7,2 тыс. АМС). Уже осенью экс-глава «Русских башен» Александр Чуб основал нового оператора — АО «Русская инфраструктурная компания» (РИК) (см. “Ъ” от 15 декабря).

Любой крупный инфраструктурный оператор заинтересован в развитии и увеличении портфеля, отмечает гендиректор ГК «Новые башни» Евгений Чермашенцев: «В этом году со стройкой есть ряд проблем, поэтому логично, что рост портфеля обеспечивается через М&А». Собеседник “Ъ” на рынке уточняет, что строительство ограничили дефицит зарубежного оборудования и «сложности в переговорах с Росавтодором».

Уходящий год «оказался довольно тихим для башенного рынка», 2023 год будет гораздо более динамичным, уверен гендиректор РИК Александр Чуб. По его мнению, продолжатся развитие сетей и консолидация рынка: «В 2023 году мы планируем наращивать портфель объектов, в том числе и за счет M&A». Свои башни пока не реализовали МТС (23 тыс. АМС) и Tele2 (13 тыс. АМС). Российский башенный рынок подходит к пределу укрупнения, полагает Денис Кусков: «Если не брать в расчет операторов, которые пока не продали опоры, то на рынке осталось лишь несколько игроков, консолидировавших большую часть инфраструктуры в России, и несколько небольших региональных компаний, парк каждой из которых не превышает 100 объектов».

Никита Королев, Юлия Тишина

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