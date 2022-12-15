Башни множатся

Бывший гендиректор инфраструктурной компании «Русские башни» Александр Чуб основал Русскую инфраструктурную компанию (РИК), которая займется строительством антенно-мачтовых сооружений (АМС) для размещения базовых станций мобильных операторов. Средства на ее развитие выделила группа инвесторов, имена которых не раскрываются. На фоне консолидации башенного рынка выход в сегмент нового участника может снизить цены на размещение, допускают эксперты, но занять заметную долю РИК сумеет, только купив башни МТС или Tele2, которые пока не реализовали свои активы.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что бывший глава группы «Русские башни» Александр Чуб основал нового независимого оператора АМС — АО «Русская инфраструктурная компания» (РИК). Оно зарегистрировано 10 октября.
Господин Чуб уточнил “Ъ” через представителя, что компания будет строить и АМС, но концептуально ориентируется на проекты комплексного покрытия районов, городов и сложных территорий: «Наша стратегическая задача — предложение покрытия как услуги». По его словам, проект оценивается в миллиарды рублей: «Мы работаем с группой инвесторов, имена не раскрываем». Источник “Ъ” на рынке говорит, что одним из инвесторов проекта мог стать автодилер Major avto. По данным «Автобизнесревю», в 2021 году холдинг занимал второе место среди дилеров по выручке с результатом 245 млрд руб. В Major avto не ответили “Ъ”.
В течение года число объектов РИК достигнет «числа с тремя нулями», обещает Александр Чуб: «А в десятилетней перспективе будет не менее 15 тыс. объектов по всей стране. И эти цифры не включают планов по крупным системным сделкам». Он уточнил, что РИК «с интересом относится к возможности участия в сделках по приобретению башен МТС и Tele2». По словам господина Чуба, у компании уже есть объекты, на которых размещены станции всех федеральных операторов. Но в Tele2 и «МегаФоне» “Ъ” заявили, что не сотрудничают с РИК. В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.
Российский рынок башенной инфраструктуры начал консолидироваться в 2021 году. «Вымпелком» продал свой портфель (15,4 тыс. вышек) «Сервис-Телекому» (75% — у Галины Гуриновой, супруги Вадима Гуринова, основателя «Кордианта», 20% — у Дмитрия Сокова, экс-главы совета директоров «Кордианта», 5% — у Ольги Бердиной, супруги гендиректора компании Николая Бердина). «МегаФон» — 17 тыс. башен Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина в октябре 2021 года. Актив «Вымпелкома» в рамках сделки был оценен в 70 млрд руб., «МегаФона» — в 94,2 млрд руб. Группу «Русские башни» (7,2 тыс. АМС по всей России) UFG Private Equity в начале года продал той же KCG (см. “Ъ” от 10 января). Она вошла в АО «Новые башни» (65% — у KCG, 25% — у «МегаФона», оставшаяся доля у структур основателя «Вертикали» Георгия Чумбуридзе), создаваемое на базе активов компании «Вертикаль» и Первой башенной компании «МегаФона», которые также приобрел KCG.
В первом полугодии свои башни рассчитывала продать и МТС (23 тыс. АМС), но на фоне дефицита оборудования для развития сетей из-за санкций развитие рынка замедлилось, и оператор отложил сделку (см. “Ъ” от 26 апреля). На актив, по данным “Ъ”, до сих пор претендует «Сервис-Телеком» (там не ответили на запрос).
Tele2 начал реорганизацию активов и формирование башенной компании на базе дочернего ООО «Пилар» в июле (см. “Ъ” от 13 июля). Эксперты полагали, что компания делает это для продажи актива. Но сейчас в Tele2 лишь подчеркивают, что снижают зависимость от других участников рынка: «Мы отказываемся от услуг Новой башенной компании и "Сервис-Телекома". В текущей ситуации договариваться о взаимовыгодных условиях с этими партнерами стало сложно».
Появление РИК может повлиять на стоимость аренды АМС, считает собеседник “Ъ” на телеком-рынке: «Сегмент оказался устойчивым на фоне кризиса, поскольку операторы, как правило, заключают долгосрочные контракты, но на динамике развития рынка сказался фактор дефицита оборудования». В то же время, по его мнению, РИК сможет занять заметную долю рынка только в случае приобретения одного из башенных бизнесов операторов связи, для чего «потребуются серьезные инвестиции, поскольку даже не фоне кризиса компании не снижают цену активов».