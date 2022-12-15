Башни множатся

Бывший гендиректор инфраструктурной компании «Русские башни» Александр Чуб основал Русскую инфраструктурную компанию (РИК), которая займется строительством антенно-мачтовых сооружений (АМС) для размещения базовых станций мобильных операторов. Средства на ее развитие выделила группа инвесторов, имена которых не раскрываются. На фоне консолидации башенного рынка выход в сегмент нового участника может снизить цены на размещение, допускают эксперты, но занять заметную долю РИК сумеет, только купив башни МТС или Tele2, которые пока не реализовали свои активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что бывший глава группы «Русские башни» Александр Чуб основал нового независимого оператора АМС — АО «Русская инфраструктурная компания» (РИК). Оно зарегистрировано 10 октября.

Господин Чуб уточнил “Ъ” через представителя, что компания будет строить и АМС, но концептуально ориентируется на проекты комплексного покрытия районов, городов и сложных территорий: «Наша стратегическая задача — предложение покрытия как услуги». По его словам, проект оценивается в миллиарды рублей: «Мы работаем с группой инвесторов, имена не раскрываем». Источник “Ъ” на рынке говорит, что одним из инвесторов проекта мог стать автодилер Major avto. По данным «Автобизнесревю», в 2021 году холдинг занимал второе место среди дилеров по выручке с результатом 245 млрд руб. В Major avto не ответили “Ъ”.

В течение года число объектов РИК достигнет «числа с тремя нулями», обещает Александр Чуб: «А в десятилетней перспективе будет не менее 15 тыс. объектов по всей стране. И эти цифры не включают планов по крупным системным сделкам». Он уточнил, что РИК «с интересом относится к возможности участия в сделках по приобретению башен МТС и Tele2». По словам господина Чуба, у компании уже есть объекты, на которых размещены станции всех федеральных операторов. Но в Tele2 и «МегаФоне» “Ъ” заявили, что не сотрудничают с РИК. В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.

Российский рынок башенной инфраструктуры начал консолидироваться в 2021 году. «Вымпелком» продал свой портфель (15,4 тыс. вышек) «Сервис-Телекому» (75% — у Галины Гуриновой, супруги Вадима Гуринова, основателя «Кордианта», 20% — у Дмитрия Сокова, экс-главы совета директоров «Кордианта», 5% — у Ольги Бердиной, супруги гендиректора компании Николая Бердина). «МегаФон» — 17 тыс. башен Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина в октябре 2021 года. Актив «Вымпелкома» в рамках сделки был оценен в 70 млрд руб., «МегаФона» — в 94,2 млрд руб. Группу «Русские башни» (7,2 тыс. АМС по всей России) UFG Private Equity в начале года продал той же KCG (см. “Ъ” от 10 января). Она вошла в АО «Новые башни» (65% — у KCG, 25% — у «МегаФона», оставшаяся доля у структур основателя «Вертикали» Георгия Чумбуридзе), создаваемое на базе активов компании «Вертикаль» и Первой башенной компании «МегаФона», которые также приобрел KCG.

В первом полугодии свои башни рассчитывала продать и МТС (23 тыс. АМС), но на фоне дефицита оборудования для развития сетей из-за санкций развитие рынка замедлилось, и оператор отложил сделку (см. “Ъ” от 26 апреля). На актив, по данным “Ъ”, до сих пор претендует «Сервис-Телеком» (там не ответили на запрос).

Tele2 начал реорганизацию активов и формирование башенной компании на базе дочернего ООО «Пилар» в июле (см. “Ъ” от 13 июля). Эксперты полагали, что компания делает это для продажи актива. Но сейчас в Tele2 лишь подчеркивают, что снижают зависимость от других участников рынка: «Мы отказываемся от услуг Новой башенной компании и "Сервис-Телекома". В текущей ситуации договариваться о взаимовыгодных условиях с этими партнерами стало сложно».

Появление РИК может повлиять на стоимость аренды АМС, считает собеседник “Ъ” на телеком-рынке: «Сегмент оказался устойчивым на фоне кризиса, поскольку операторы, как правило, заключают долгосрочные контракты, но на динамике развития рынка сказался фактор дефицита оборудования». В то же время, по его мнению, РИК сможет занять заметную долю рынка только в случае приобретения одного из башенных бизнесов операторов связи, для чего «потребуются серьезные инвестиции, поскольку даже не фоне кризиса компании не снижают цену активов».

Юлия Тишина, Ольга Никитина