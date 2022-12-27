Нарисуй своего клиента

В даркнете значительно выросло количество предложений по отрисовке документов для прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC) у финансовых организаций. Стоимость таких услуг оценивается максимально в несколько сот долларов. Их востребованность будет расти, в том числе на фоне увеличения заинтересованности банков стран СНГ в привлечении российских клиентов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание на рост запросов и предложений в даркнете сервисов по отрисовке документов для прохождения процедур KYC в финансовых организациях. По оценке Kaspersky Digital Footprint Intelligence, частота упоминаний процедуры KYC в объявлениях как на российских, так и на зарубежных ресурсах в 2021 году составляла около 200 сообщений в месяц, а в 2022 году выросла до 500 сообщений. Предложений и раньше было немало, однако в то время не было международных санкций и спроса на услуги по их обходу, поясняет основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Вместе с тем эксперты утверждают, что значительных изменений ни в количестве сервисов, предоставляющих услуги по «отрисовке» документов в целом, ни в количестве объявлений о них не произошло. Как отмечает аналитик сервиса Kaspersky Threat Intelligence Петр Мареичев, и в прошлом, и в текущем году среднемесячное количество сообщений, предлагающих подобные услуги, было около 2 тыс. Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский уточняет, что в этом году счет идет на десятки тысяч случаев.

При этом, как пояснили в Group-IB, год назад «наблюдался повышенный спрос на отрисовку ковид-сертификатов, а в последнее время большинство заказов вызваны как массовым отъездом (и необходимостью восстановить или изготовить местные документы), так и входом (перерегистрацией) в криптопроекты и прохождением KYC-процедур».

В объявлениях, с которыми ознакомился “Ъ”, предлагаются отрисовка сканов документов (паспортов, прав, коммунальных платежей, банковских выписок и т. д.) под запрашиваемые данные, фотомонтаж (фото с документом у лица, документ на фоне, документ в руке и т. д.), цветная печать и ламинация для фото, живые дропы (подставные люди) для фото и видео верификации с документами (напечатанный муляж).

Эксперты в области безопасности отмечают, что стоимость услуги напрямую зависит от ее качества. По словам Федора Музалевского, качественные подделки могут обойтись заказчику «в несколько сотен долларов», хотя «про тысячи долларов пока речи не идет». Как отмечает господин Оганесян, «живой дроп с документами стоит дороже всего».

По словам Петра Мареичева, востребованность документов для прохождения KYC-верификации так или иначе связана с ростом интереса к валютным сервисам и финансовым онлайн-услугам. Зачастую это букмекеры, криптобиржи и необанки, проводящие в основном онлайн KYС, указывает господин Оганесян. Также, по его словам, подобные пакеты могут использоваться для открытия обычных банковских счетов и карт в некоторых банках стран СНГ, так как они «упрощают процедуры KYC и уводят их в онлайн, чтобы заработать на россиянах, оставшихся без доступа к мировой финансовой системе».

В случае российской юрисдикции в описанных случаях усматриваются признаки ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), говорит адвокат, партнер АБ «Казаков и партнеры» Ирина Щербакова. Однако если речь идет о фотографии с паспортом, подделке (отрисовке) скан-копии паспорта, вопрос об уголовной ответственности становится спорным и на настоящий момент требует дополнительного урегулирования, уточняет юрист.

Площадки в случае обнаружения подделки, как правило, отказывают лицу в предоставлении той или иной услуги. Они могут обратиться в правоохранительные органы, но делают это крайне редко и только в тех случаях, когда такие действия влекут дополнительно противоправные последствия, указывает госпожа Щербакова.

За рубежом последствия могут быть серьезнее. Как отмечает адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде, меры, принимаемые площадками, зависят от их комплаенс-политики, но на практике при подозрении фрода площадка незамедлительно заблокирует счет и запросит дополнительные документы, а если они ее не устроят — обратится в правоохранительные органы.

Тем более что, по словам Федора Музалевского, развитые площадки типа криптобирж и других финансовых сервисов с устойчивой репутацией имеют механизмы, позволяющие определить подделку скана паспорта. «С учетом того, что удаленная идентификация часто используется в случаях, когда лицо не проживает в месте регистрации финансовой площадки, это осложняет проверку и уголовное преследование, обычно ограничиваются блокировкой счета»,— поясняет госпожа Менде. Однако, по ее словам, были случаи, когда финансовые компании США доводили такие дела «до лишения виз людей, представивших поддельные документы».

Ксения Куликова, Татьяна Исакова, Екатерина Волкова, Юлия Пославская