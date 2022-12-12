Крипта вне блока

По данным “Ъ”, в даркнете растет число предложений услуг по освобождению активов российских инвесторов, заблокированных на иностранных криптобиржах. Это возможно, например, через вывод средств на незаблокированный аккаунт, переоформление аккаунтов со сбрасыванием условия KYC и т. п. Но услуги могут обходиться недешево, в 35-85% от стоимости активов, и нередко оказываются мошенничеством. Эксперты полагают, что в таких условиях пора начать развивать российские криптобиржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” эксперты говорят о появлении в даркнете предложений по освобождению средств заблокированных аккаунтов на иностранных криптобиржах. В объявлениях, с которыми ознакомился “Ъ”, предлагается вывести средства с Binance, Kraken, Huobi, KuCoin. Комиссия начинается от 35% от выводимой суммы и доходит до 85%. Но, предупреждает юрист корпоративной практики Key Consulting Group Ангелина Севостьянова, растет и число мошенников, «которые предлагают "криптосыр": за процент восстановить аккаунты пользователей».

В октябре Евросоюз ужесточил санкции против России в части криптовалют (см. «Ъ-Онлайн» от 6 октября). Компаниям с европейской лицензией запретили открывать счета и криптокошельки для россиян. До этого действовало ограничение по величине активов — €10 тыс. Доступ россиянам закрыли биржи BitMEX, Bitstamp, WhiteBIT, Gemini. Некоторые биржи, такие как Binance, Coinbase и Kraken, частично ограничили операции пользователей из России. По оценке главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, на криптобиржах заблокированы аккаунты у 10–20 тыс. россиян в объеме 2–3 млрд руб.

Источник “Ъ” в крупной IT-компании пояснил, что на некоторых биржах у заблокированных аккаунтов есть возможности взаимодействия — например, перевод активов другому участнику биржи, у которого нет ограничений. «А он уже перечисляет на нужную банковскую карту из своих средств, не связанных с биржей, то есть происходит некий взаимозачет, только с комиссией»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Предложения, связанные с разблокировкой аккаунтов, могут исходить как от людей, имеющих связи со службой безопасности бирж, так и просто разработавших простые и действенные механизмы сброса KYC (требование «знай своего клиента») для аккаунтов с новым прохождением на новые документы, считает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. «В принципе в большинстве случаев россиянам достаточно предоставить доказательства иностранного резидентства, чтобы получить разблокировку,— например, предоставить любые свидетельства о постоянном проживании за границей, достаточно квитанции ЖКХ, которая "рисуется" за пять минут»,— полагает он. «Это можно делать через общение с службами поддержки бирж путем определения информации об условиях, а затем через адаптацию аккаунтов. Уже сейчас пользователи регистрируют аккаунты с использованием VPN, осуществляют покупку в даркнете готовых аккаунтов»,— указывает Ангелина Севостьянова.

Однако ограничения на криптобиржах возникают не только из-за санкций. Блокировка может быть связана с происхождением средств, то есть невыполнением AML-процедуры (Anti-Money Laundering, меры, направленные против отмывания «грязных» денег), пояснил основатель BitOK Дмитрий Мачихин. «В таком случае биржа уполномочена заморозить деньги до предоставления документов, эта биржа обязана сообщить о такой операции в полицию или Интерпол, этим занимается внутренний отдел compliance биржи»,— уточнил он.

Не все криптобиржи поддержали санкционные ограничения, что во многом обусловлено нежеланием терять перспективный российский рынок, уточняет директор BitRiver по взаимодействию с государственными органами Олег Огиенко. Однако риск блокировки криптовалютных активов россиян на иностранных площадках продолжит нарастать с вводом новых пакетов санкций западных и примкнувших к ним стран, подчеркивает он.

Поэтому, считает господин Огиенко, россиянам следует обращаться для сохранения своих средств к некастодиальным сервисам. Кроме того, полагает эксперт, важно приступить к формированию российских площадок для хранения и купли-продажи криптовалюты, чтобы «стимулировать развитие внешнеэкономической деятельности и российского финансового рынка в целом».

Ксения Куликова