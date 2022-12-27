С гигабитами наперевес

Власти разрешили использовать частоты 5,9–6,4 ГГц для стандарта связи Wi-Fi 6E в офисах и жилых домах. Стандарт увеличивает скорость беспроводного доступа в интернет и возможен на всех современных смартфонах, планшетах и ПК, но не был легализован в РФ. В Минцифры рассчитывают, что в условиях дефицита оборудования для мобильных сетей Wi-Fi может частично компенсировать снижение их пропускной способности. Однако работоспособность функции зависит от позиции поставщиков оборудования, прекративших поддержку российских устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Госкомиссия по радиочастотам на заседании 23 декабря приняла решение выделить диапазон 5,9–6,4 ГГц для стандарта связи Wi-Fi 6E в закрытых помещениях — в том числе в офисах и жилых домах, рассказал “Ъ” источник, знакомый с деталями совещания, и подтвердили в Минцифры: «Диапазон увеличит скорость выхода в интернет в закрытых помещениях».

Основное отличие Wi-Fi 6E от предшественника Wi-Fi 6 — работа на 6 ГГц и большее число каналов внутри частоты. Устройства с поддержкой Wi-Fi 6 стали сертифицироваться в России с начала 2020 года (см. “Ъ” от 10 февраля 2020 года). Устройства с Wi-Fi 6E появились на рынке в 2021 году, этот стандарт поддерживают все последние модели смартфонов Apple, Samsung, Honor, Xiaomi и др., а также ноутбуки Asus, Acer, Lenovo и др. Однако для России вендоры отключали функционал, поскольку технология не была легализована в стране.

Ранее в России для Wi-Fi использовались полосы частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, теперь добавится и нижняя часть полосы 6 ГГц, пояснил гендиректор подведомственного Минцифры НИИ «Радио» Олег Иванов: «Практика показала, что Wi-Fi в 5 ГГц существенно быстрее и стабильнее, чем в 2,4 ГГц. Новые полосы в 6 ГГц будут еще быстрее и позволят развить гигабитные скорости на одного пользователя». Кроме того, в условиях ослабления поставок оборудования для сетей LTE со стороны ряда вендоров Wi-Fi может частично компенсировать снижение пропускной способности сотовых сетей, полагает Олег Иванов.

Из-за военных действий на Украине большинство зарубежных производителей не только смартфонов, планшетов и компьютеров, но и роутеров остановили прямые поставки в Россию. В числе вендоров, чьи устройства поддерживают Wi-Fi 6E,— TP-Link, Zyxel, Asus, Netgear и другие. С точки зрения доступности роутеров с поддержкой Wi-Fi 6E в России «больших проблем нет», заверяет господин Иванов. Он пояснил: «Значительное число Wi-Fi-оборудования производится китайскими и тайваньскими компаниями, которые не вводили ограничений на импорт в Россию. В остальном, это массовые устройства, и их импорт можно наладить из третьих стран».

В Минцифры подтвердили, что роутеры «поступают в достаточном количестве по действующим логистическим цепочкам».

Производство российских роутеров с соответствующими характеристиками «требует времени», уточнили в министерстве, но «наработки уже есть». В октябре входящий в ГК «Ростех» холдинг «Росэлектроника» сообщил, что разработал и начал серийное производство роутеров на процессоре «Байкал». В компании уточнили, что текущая версия роутеров не поддерживает WI-FI 6E, этот функционал «находится в стадии разработки и тестирования».

Но даже при наличии оборудования есть риск, что новый стандарт окажется недоступен в РФ. Дело в том, Intel, чьи беспроводные модули используются в ноутбуках, отключает их поддержку в странах, где частоты не лицензированы. Так было, в частности, с Wi-Fi 6: даже после легализации стандарта в РФ в 2020 году, чтобы активировать функцию, пользователю необходимо было обновить драйверы и BIOS компьютера. «В сложившейся геополитической ситуации есть немалый риск, что Intel не будет торопиться с активацией модулей модемов устройств с поддержкой Wi-Fi 6E»,— допускает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко.

Операторы связи поддерживают выделение новых частот для Wi-Fi, но сомневаются, что технология сможет всерьез конкурировать с LTE. «В ней нет "нормальной мобильности", но для частичной разгрузки сети передачи данных в местах массового нахождения абонентов Wi-Fi вполне подойдет»,— считают в «Вымпелкоме», поясняя, что речь может идти, например, о крупных торговых центрах или концертных залах.

Юлия Тишина