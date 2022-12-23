Россия сделала ход «Газпромом»

В Кремле прокомментировали указ, запрещающий «Газпрому» исполнять обязательства перед европейскими партнерами. Речь идет о сотрудничестве с немецкой компанией Wintershall и австрийской OMV, с которыми у российского холдинга есть совместные предприятия по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает «Газпрому» покупать топливо у этих структур выше определенной цены. Ее, в свою очередь, должно определить правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом ограничение, по сути, касается поставок газа в Германию, отмечает аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Это связано с особенностями работы общих предприятий с европейцами, объясняет он: «"Газпром" покупает газ, причитающийся партнерам совместных предприятий, для того, чтобы его экспортировать. Иностранные участники этих предприятий рассматривают топливо, которое должно поступать в Германию, как часть своей продукции. Но схема усложненная.

Поскольку только "Газпром" является монопольным экспортером газа по трубам, то он не может поставлять топливо, принадлежащее другим владельцам. Они сначала должны продать его "Газпрому", который затем сможет его экспортировать как свой собственный и доставить туда, куда рассчитывают его поставить немецкие партнеры. Если будет такое ограничение по цене, это снизит коммерческую эффективность вот этой схемы и затруднит работу немецких коллег в совместных предприятиях.

Я могу рассматривать этот указ как меру возмездия за действия германского правительства. Сейчас "Газпром" должен будет покупать этот газ не для экспорта, а для внутреннего потребления. Скорее всего, из-за всех обстоятельств, которые сложились вокруг российского топлива, немецкие партнеры предпочтут выйти из совместных предприятий. Свою главную задачу — поставку газа в Германию — они выполнить не могут».

В Кремле отвергли предположения, что таким образом Москва реагирует на последние ограничения Запада против российских энергоносителей. Об этом, отвечая на вопрос “Ъ FM”, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это решение не связано с европейским нововведением. Это, собственно, ответ на действия ряда недружественных стран».

Правительство должно определиться с максимальной ценой в течение 10 дней. Старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович считает, что ограничения вводятся на перспективу: «Мне кажется, это символический ответ со стороны России, показывающий, что мы не исключаем и более масштабных шагов, в том числе связанных с прекращением поставок. Думаю, это знак, что мы можем ограничить у вас закупку газа, по сути, с ваших месторождений в России.

Если вы на полном серьезе, уважаемые европейцы, запустите механизм контроля цены и в конце февраля скажете нам, что будете платить не по формуле в контракте, а по вашей введенной схеме, тогда мы тоже будем использовать механизмы, которые есть внутри договоров. Мол, мы к этому готовы даже по отношению к доверительным партнерам, не говоря уже про всех остальных».

После начала военных действий на Украине количество возможных маршрутов поставки трубопроводного газа в Европу резко сократились. Сейчас топливо идет на Запад только по «Турецкому потоку», а также частично через Украину.

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Александр Рассохин