Бывшая российская «дочка» Otis переименована в «Метеор лифт»

Экс-«дочка» американской Otis Worldwide Corporation компания «Отис Лифт» переименована в «Метеор лифт». Компания была переименована 23 декабря. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В компании подтвердили «Интерфаксу» переименование. Там рассказали, что изменение названия юрлица в России и товарного знака были частью сделки по приобретению активов Otis Worldwide Corporation.

«Официальная презентация нового бренда и стратегии развития лифтовой группы многопрофильного холдинга S8 Capital состоится в конце января 2023 года»,— добавили в компании.

В марте Otis Worldwide Corporation сообщила о приостановки инвестиций в российский бизнес и приема заказов из России из-за ввода российских войск на Украине. В июле материнская компания объявила о продаже российских активов холдингу S8 Capital, который принадлежит Армену Саркисяну. По данным «Ъ», сумма сделки могла быть оценена в 3 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Американцы вышли из лифта».

Олеся Павленко