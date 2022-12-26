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Загородные кварталы уплотняют Западный

На берегу Шершневского водохранилища под Челябинском построят еще один микрорайон

ДОМ.РФ определил победителя торгов на право аренды участков общей площадью 25,4 га на берегу Шершневского водохранилища. Им стала компания ООО «СЗ “Авенюинвест”». Земля, расположенная в поселке Западный Сосновского района, предназначена для комплексного освоения территории. Здесь планируется построить жилой микрорайон площадью 150 тыс. кв.м с объектами социальной инфраструктуры. Застройщик намерен инвестировать в проект около 7,5 млрд руб. Эксперты отмечают, что жилье в этом месте будет востребовано, несмотря на проблемы с транспортной доступностью.

Эксперты считают, что активная застройка Сосновского района будет идти еще как минимум десять лет

Эксперты считают, что активная застройка Сосновского района будет идти еще как минимум десять лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эксперты считают, что активная застройка Сосновского района будет идти еще как минимум десять лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под Челябинском построят еще один жилой загородный квартал. АО «ДОМ.РФ» подвел итоги аукциона на право аренды земельных участков общей площадью 25,4 га, расположенных в поселке Западный Сосновского района. Победителем признано АО «Специализированный застройщик “Авенюинвест”» (входит в группу компаний «Экосити»). Информация об этом опубликована на официальном сайте ДОМ.РФ.

Площадка расположена на берегу Шершневского водохранилища, рядом с микрорайонами «Белый хутор», «Твоя Привилегия» и «Холм's». В единый лот были включены 45 земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и предназначены для комплексного освоения территории, в том числе жилищного строительства.

Заявки на участие в торгах на право аренды за часть площади построенных помещений подали пять компаний — ООО «СЗ „Флай Плэнинг Привилегия“», СЗ «Икар», СЗ «Каскад», СЗ «Авенюинвест» и ООО «Курганстрой». Последнюю не допустили из-за неполного комплекта документов. Начальная цена предмета аукциона составляла 2% площади жилых и нежилых помещений, которые будущий застройщик обязан передать ДОМ.РФ. СЗ «Авенюинвест» предложил максимальную цену — 2,04% и стал победителем. Размер арендной платы за участки составит 2,8 млн руб. в год. Срок аренды и реализации проекта комплексного освоения территории — 10,5 лет со дня подписания договора.

По словам представителя застройщика, на этой территории планируется возвести микрорайон с жильем категории «комфорт плюс». «Правилами землепользования и застройки на этом участке предусмотрено строительство среднеэтажного жилья. С учетом этих ограничений ДОМ.РФ уже разработал проект планировки, который предусматривает как строительство жилья, так и возведение объектов социально-бытового обслуживания. Это и школы, и магазины, и различного рода коммерческие объекты. В микрорайоне запланировано строительство 150 тыс. кв.м жилья. С учетом сложившейся архитектуры, застройки примыкающих микрорайонов “Привилегия” и “Холм's”, мы для себя базово видим строительство жилья “кофморт-плюс” с красивыми фасадами и интересными архитектурными решениями, которые украсят эту территорию»,— рассказал «Ъ-Южный Урал» управляющий ООО «СЗ “Экосити”» Андрей Аликин. По его словам, общий объем инвестиций в проект составит порядка 7,5 млрд руб. Подписание договора с ДОМ.РФ должно состояться в январе 2023 года. Застройщик планирует приступить к возведению микрорайона в 2024 году и реализовать проект в более сжатые сроки, чем предусматривает договор.

Согласно условиям конкурсной документации, максимальная площадь жилой застройки на этой территории составляет 165 тыс. кв.м, минимальная — 148,5 тыс. кв.м. Минимальный объем нежилых помещений для коммерческого использования в жилых домах составит не менее 2,23 тыс. кв.м. Нежилые помещения должны быть размещены на первых этажах домов, выходящих на красные линии. Высота потолка в таком случае составит не менее 3,6 м, площадь остекления фасада — 80% площади фасада первого этажа. В домах должны быть предусмотрены помещения для коллективного хранения — не менее 0,5 кв.м на квартиру. Также в конкурсной документации содержится информация о том, что в соответствии с генеральным планом Кременкульского сельского поселения применительно к поселку Западный, на этой территории планируется разместить два детских сада, одну школу, три спортивных сооружения, медицинскую организацию и культурно-досуговый объект.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «СЗ “Авенюинвест”» было зарегистрировано в 2017 году в поселке Западный Сосновского района. 15,5% уставного капитала компании принадлежит ООО «СЗ “Экосити”», по 42,35% Евгению Нагаеву и Олегу Парову. «Авенюинвест» является застройщиком микрорайона «Вишневая горка» в поселке Западный. По итогам 2021 года, выручка компании составила 29,9 млн руб. (89,4 млн в 2020 году), чистая прибыль — 4 млн руб. (48,8 млн).

В ноябре прошлого года СЗ «Экосити» стал победителем торгов на право аренды участка площадью 49,2 га недалеко от озера Большой Кременкуль в Сосновском районе. Здесь планируется строительство как минимум 395,65 тыс. кв.м жилья. Застройщик передаст 4% построенных помещений ДОМ.РФ.

Эксперты считают, что площадка для нового микрорайона перспективная и будет востребована, несмотря на проблемы с транспортной доступностью. «Площадка хорошая, достаточно крупная для этого девелопера, позволяющая реализовать комплексный проект застройки. Про эту локацию известно давно, теперь определен застройщик — бенефициары, имеющие портфель реализованных проектов. Это направление — приоритетное с точки зрения экологии, оно востребовано у жителей Челябинска и области. Все соседние поселки и деревни показывают наличие спроса на совершенно разные форматы и ценовые категории. Главная проблема — это транспортная доступность, как для личного, так и для общественного транспорта. Есть узкие места, но приоритеты города таковы, что часть этих вопросов будет снята. Здесь определяющим фактором становится стоимость объекта и экологическая компонента. Создание инфраструктуры — долгий и дорогой процесс»,— говорит исполнительный директор компании «IBC Недвижимость» Евгений Коротков. По его словам, в ближайшее десятилетие застройка Сосновского района точно продолжится, в том числе рядом с озером Кременкуль.

Юлия Гарипова

  • Коммерсантъ (Челябинск) №241 от 27.12.2022, стр. 8

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