Загородные кварталы уплотняют Западный

ДОМ.РФ определил победителя торгов на право аренды участков общей площадью 25,4 га на берегу Шершневского водохранилища. Им стала компания ООО «СЗ “Авенюинвест”». Земля, расположенная в поселке Западный Сосновского района, предназначена для комплексного освоения территории. Здесь планируется построить жилой микрорайон площадью 150 тыс. кв.м с объектами социальной инфраструктуры. Застройщик намерен инвестировать в проект около 7,5 млрд руб. Эксперты отмечают, что жилье в этом месте будет востребовано, несмотря на проблемы с транспортной доступностью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что активная застройка Сосновского района будет идти еще как минимум десять лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Эксперты считают, что активная застройка Сосновского района будет идти еще как минимум десять лет

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под Челябинском построят еще один жилой загородный квартал. АО «ДОМ.РФ» подвел итоги аукциона на право аренды земельных участков общей площадью 25,4 га, расположенных в поселке Западный Сосновского района. Победителем признано АО «Специализированный застройщик “Авенюинвест”» (входит в группу компаний «Экосити»). Информация об этом опубликована на официальном сайте ДОМ.РФ.

Площадка расположена на берегу Шершневского водохранилища, рядом с микрорайонами «Белый хутор», «Твоя Привилегия» и «Холм's». В единый лот были включены 45 земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и предназначены для комплексного освоения территории, в том числе жилищного строительства.

Заявки на участие в торгах на право аренды за часть площади построенных помещений подали пять компаний — ООО «СЗ „Флай Плэнинг Привилегия“», СЗ «Икар», СЗ «Каскад», СЗ «Авенюинвест» и ООО «Курганстрой». Последнюю не допустили из-за неполного комплекта документов. Начальная цена предмета аукциона составляла 2% площади жилых и нежилых помещений, которые будущий застройщик обязан передать ДОМ.РФ. СЗ «Авенюинвест» предложил максимальную цену — 2,04% и стал победителем. Размер арендной платы за участки составит 2,8 млн руб. в год. Срок аренды и реализации проекта комплексного освоения территории — 10,5 лет со дня подписания договора.

По словам представителя застройщика, на этой территории планируется возвести микрорайон с жильем категории «комфорт плюс». «Правилами землепользования и застройки на этом участке предусмотрено строительство среднеэтажного жилья. С учетом этих ограничений ДОМ.РФ уже разработал проект планировки, который предусматривает как строительство жилья, так и возведение объектов социально-бытового обслуживания. Это и школы, и магазины, и различного рода коммерческие объекты. В микрорайоне запланировано строительство 150 тыс. кв.м жилья. С учетом сложившейся архитектуры, застройки примыкающих микрорайонов “Привилегия” и “Холм's”, мы для себя базово видим строительство жилья “кофморт-плюс” с красивыми фасадами и интересными архитектурными решениями, которые украсят эту территорию»,— рассказал «Ъ-Южный Урал» управляющий ООО «СЗ “Экосити”» Андрей Аликин. По его словам, общий объем инвестиций в проект составит порядка 7,5 млрд руб. Подписание договора с ДОМ.РФ должно состояться в январе 2023 года. Застройщик планирует приступить к возведению микрорайона в 2024 году и реализовать проект в более сжатые сроки, чем предусматривает договор.

Согласно условиям конкурсной документации, максимальная площадь жилой застройки на этой территории составляет 165 тыс. кв.м, минимальная — 148,5 тыс. кв.м. Минимальный объем нежилых помещений для коммерческого использования в жилых домах составит не менее 2,23 тыс. кв.м. Нежилые помещения должны быть размещены на первых этажах домов, выходящих на красные линии. Высота потолка в таком случае составит не менее 3,6 м, площадь остекления фасада — 80% площади фасада первого этажа. В домах должны быть предусмотрены помещения для коллективного хранения — не менее 0,5 кв.м на квартиру. Также в конкурсной документации содержится информация о том, что в соответствии с генеральным планом Кременкульского сельского поселения применительно к поселку Западный, на этой территории планируется разместить два детских сада, одну школу, три спортивных сооружения, медицинскую организацию и культурно-досуговый объект.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «СЗ “Авенюинвест”» было зарегистрировано в 2017 году в поселке Западный Сосновского района. 15,5% уставного капитала компании принадлежит ООО «СЗ “Экосити”», по 42,35% Евгению Нагаеву и Олегу Парову. «Авенюинвест» является застройщиком микрорайона «Вишневая горка» в поселке Западный. По итогам 2021 года, выручка компании составила 29,9 млн руб. (89,4 млн в 2020 году), чистая прибыль — 4 млн руб. (48,8 млн).

В ноябре прошлого года СЗ «Экосити» стал победителем торгов на право аренды участка площадью 49,2 га недалеко от озера Большой Кременкуль в Сосновском районе. Здесь планируется строительство как минимум 395,65 тыс. кв.м жилья. Застройщик передаст 4% построенных помещений ДОМ.РФ.

Эксперты считают, что площадка для нового микрорайона перспективная и будет востребована, несмотря на проблемы с транспортной доступностью. «Площадка хорошая, достаточно крупная для этого девелопера, позволяющая реализовать комплексный проект застройки. Про эту локацию известно давно, теперь определен застройщик — бенефициары, имеющие портфель реализованных проектов. Это направление — приоритетное с точки зрения экологии, оно востребовано у жителей Челябинска и области. Все соседние поселки и деревни показывают наличие спроса на совершенно разные форматы и ценовые категории. Главная проблема — это транспортная доступность, как для личного, так и для общественного транспорта. Есть узкие места, но приоритеты города таковы, что часть этих вопросов будет снята. Здесь определяющим фактором становится стоимость объекта и экологическая компонента. Создание инфраструктуры — долгий и дорогой процесс»,— говорит исполнительный директор компании «IBC Недвижимость» Евгений Коротков. По его словам, в ближайшее десятилетие застройка Сосновского района точно продолжится, в том числе рядом с озером Кременкуль.

Юлия Гарипова