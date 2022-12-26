Жительнице Приангарья, которую пытали полицейские, присуждена компенсация от МВД РФ

Кировский районный суд Иркутска сегодня, 26 декабря, частично удовлетворил иск о компенсации морального ущерба жительницы города Усолье-Сибирское в Приангарье Марины Рузаевой, поданный в отношении МВД РФ. В январе 2016 года Марину Рузаеву под предлогом дачи свидетельских показаний привезли в отдел МВД «Усольский», сотрудники которого на протяжении нескольких часов пытали женщину, вынуждая ее взять на себя нераскрытое убийство. Как сообщил «Ъ» супруг Марины Рузаевой правозащитник Павел Глущенко, согласно решению суда, женщине присуждена компенсация в размере 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Рузаева

Фото: ok.ru / marina.ruzaevasizykh Марина Рузаева

Фото: ok.ru / marina.ruzaevasizykh

«Размер компенсации изначально мы рассчитали исходя из минимально возможной суммы в 1 млн руб., но и ее сократили наполовину. Речь, конечно, больше о моральной стороне вопроса, чем о материальной, так как, к примеру, операция по замене позвонка по квоте оценивается в 18 млн руб., а у Марины повреждено два позвонка. При этом ответчик полагает, что и 500 тыс.— много»,— уточнил Павел Глущенко.

По словам правозащитника, Марина Рузаева намерена подавать апелляцию на решение суда «как минимум потому, что сторона ответчика тоже намерена оспаривать судебный вердикт».

В июне 2021 года трех полицейских, пытавших женщину, Усольский городской суд признал виновными. Их приговорили к срокам от трех с половиной до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. В феврале Иркутский областной суд оставил в силе решение первой инстанции.

Влад Никифоров, Иркутск