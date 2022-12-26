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Коммерсантъ FM
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В Южной Корее выявили первый случай заражения амебой Неглерия Фоулера, живущей в водоемах

Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что обнаружило в стране первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера. Этот паразит, обитающий в пресных водоемах, известен как «поедающий мозг».

Отмечается, что мужчина погиб спустя 11 дней после прибытия в Южную Корею. До этого он был четыре месяца в Таиланде. У пациента были такие симптомы, как головные боли, лихорадка, рвота, дисфункция речи.

В августе в США от заражения амебой погиб ребенок, искупавшийся в реке. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, заражение Неглерией Фоулерой вызывает летальный исход в 97% случаев. С 1962 по 2021 год из 154 инфицированных в США выжили 4 человека.

В России не было случаев заражения Неглерией Фоулерой. В конце августа профессор кафедры зоологии беспозвоночных МГУ Елена Темерева в интервью «Москве 24» сказала, что в российских реках этих амеб нет.

Полина Собакина

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