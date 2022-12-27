Дышать, катать, играть

Выйти в город после новогодних застолий — святое дело. Катки и горки — для любителей активного отдыха, фотозоны, сувенирные ярмарки и экскурсии — для всех остальных.

Ярмарка

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как и в прошлом году, одной из основных площадок для новогодних гуляний станет Нижегородская ярмарка. Вокруг фонтана на площади залит большой каток, работают домики с сувенирами и угощениями, есть горки и ледяной лабиринт. Здесь же в отдельном здании организована резиденция Деда Мороза — вход бесплатный, по предварительной онлайн-регистрации.

Стадион «Нижний Новгород»

На площадке «Спорт Порт» у стадиона организованы большой каток с диджейским пультом и LED-экраном, на котором транслируют новогодние фильмы, горки для катания на тюбинге и ледянках, праздничные фотозоны. Гостям обещают мастер-классы по фигурному катанию и хоккею, а также научат играть в килу, городки, лапту и даже футбол в валенках.

Заповедные кварталы

Проект «Заповедные кварталы», продвигающий развитие туристических маршрутов на улицах с исторической застройкой, растет: в этом году кроме квартала церкви Трех Святителей (улицы Новая — Короленко — Славянская) мероприятия запланированы в Студеном квартале (Студеная — Звездинка — Алексеевская). В усадьбе на Короленко, 17 до 30 декабря проходит ярмарка рукотворных сувениров. 5 января студия dreamlaser устраивает мультимедийное шоу с видеопроекциями на фасады домов. А 7 января запланирована благотворительная елка. Кроме того, почти каждый день есть интерактивные экскурсии-спектакли, на которые можно записаться на сайте «Заповедных кварталов».

Парк «Швейцария»

В крупнейшем городском парке активности на свежем воздухе запланированы каждый день, есть дневные и вечерние программы. Днем детей развлекают мимы, по вечерам — Дед Мороз со Снегурочкой, Паркуша и Садовник. Каток с теплой раздевалкой тоже работает ежедневно, кроме понедельника.

Сормовский парк

В парке два катка: открытый с красивой новогодней иллюминацией и закрытый, работающий даже в новогоднюю ночь. Кроме того, в парке есть колесо обозрения и небольшой зоопарк.