Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 8%

В Свердловской области количество заболевших ОРВИ и гриппом за неделю с 19 по 25 декабря снизилось до 69 тыс., что на 8% ниже показателей предыдущей недели, сообщил региональный Роспотребнадзор. Дети составляют 47% среди всех заболевших, что на 5% меньше, чем неделей ранее.

По данным лабораторного мониторинга в структуре заболеваемости доминирует грипп А(H1N1). Кроме того, от заболевших выделены риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, гриппа А, В, парагриппа.

Напомним, после перевода школьников Екатеринбурга на дистанционное обучение заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей 7-14 лет снизилась на 49%, а среди подростков 15-17 лет — на 35%. По словам заместителя главы города Екатерины Сибирцевой, разобщение детей в период эпидемии помогает снизить количество заразившихся, а новогодние мероприятия и елки не поддерживают такие же темпы распространения инфекции, как посещение учебных занятий.

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Диана Сунагатуллина