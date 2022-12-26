Заболеваемость ОРВИ среди школьников Екатеринбурга снизилась почти на 50% после введения дистанта

После перевода школьников Екатеринбурга на дистанционное обучение заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей 7-14 лет снизилась на 49%, а среди подростков 15-17 лет — на 35%. Об этом заявила заместитель главы города Екатерина Сибирцева.

«Разобщение детей в период эпидемии помогает снизить количество заразившихся, а новогодние мероприятия и елки не поддерживают такие же темпы распространения инфекции, как посещение учебных занятий», — отметила она. Заммэра добавила, что решение о продления дистанта после каникул будет принято исходя из эпидобстановки на тот момент.

Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на дистант перевели школы в ряде городов России, в том числе в Уральском федеральном округе (УрФО).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте