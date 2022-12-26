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Опубликован короткий список номинантов премии «Золотой орел»

На национальную кинонаграду России «Золотой Орел» в категории «Лучший фильм» 2022 года номинированы драмы Антона Мегердичева «Сердце Пармы», Петра Тодоровского «Здоровый человек» и Сергея Мокрицкого «Первый Оскар». В номинации «Лучший неигровой фильм» — «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

Также на премию «Лучший фильм» номинированы боевик Андрея Кравчука «Однажды в пустыне» и драма Алексея Сидорова «Чемпион мира». В категории «Лучший неигровой фильм» с картиной госпожи Аркус поборются «Голоса Арктики» Ивана Вдовина и «Фаза Луны» Андрея Осипова. На «Лучший анимационный фильм» представлены «Финник» Дениса Чернова, «Огурцы» Леонида Шмелькова, «Синий лев» Зои Трофимовой.

«Сердце Пармы» — историческая драма, экранизация романа Алексея Иванова. Фильм рассказывает о завоевании Пермского княжества Московским в XV веке. В кинотеатрах картина вышла в октябре 2022 года. До конца ноября драма возглавляла прокат восемь раз. По данным на конец ноября, фильм собрал более 800 млн руб.

«Балабанов. Колокольня. Реквием» — документальный фильм о режиссере Алексее Балабанове. Любовь Аркус в интервью Ксении Собчак заявляла, что этой кинокартиной хотела показать, что Балабанов «сложнее всех существующих сегодня отношений как из патриотического, так и из либерального лагеря». С начала спецоперации цитаты из фильмов господина Балабанова активно используют в поддержку военных действий на Украине.

Подробнее о фильме читайте в публикации «Ъ» «Хроника объявленной смерти».

Полина Собакина

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