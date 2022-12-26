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Коммерсантъ FM
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В декабре 2022 года в Москве выпало рекордное количество осадков

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что декабрь 2022 года досрочно добился рекордных значений по количеству осадков за всю историю наблюдений. По его словам, этот показатель существенно увеличится к концу месяца, поскольку на этой неделе ожидаются обильные осадки.

Фотогалерея

Снегопад в Москве

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Москвичи в заснеженном дворе

Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина идет по сугробам

Женщина идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщины идут кататься на лыжах

Женщины идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Москвичи в заснеженном дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудник коммунальных служб убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москвичи во время снегопада

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Женщина идет по сугробам

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Сотрудники коммунальных служб Москвы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Водитель очищает от снега припаркованный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщины идут кататься на лыжах

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Снегопад в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Горожане катаются на санях в парке «Коломенское»

Фото: Коммерсантъ / Иван Шаповалов  /  купить фото

Заснеженные припаркованные автомобили

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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«Декабрь нынешнего года досрочно стал рекордсменом по осадкам. До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году. Тогда выпало 111,5 мм за весь месяц. А в этом году на сегодняшний день уже выпало 111,6 мм»,— сообщил «РИА Новости» Роман Вильфанд.

24 декабря в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. 25 декабря Роман Вильфанд сообщал, что на следующей неделе ожидается метель при ветре до 12 м/с.

Лусине Баласян

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