В декабре 2022 года в Москве выпало рекордное количество осадков

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что декабрь 2022 года досрочно добился рекордных значений по количеству осадков за всю историю наблюдений. По его словам, этот показатель существенно увеличится к концу месяца, поскольку на этой неделе ожидаются обильные осадки.

«Декабрь нынешнего года досрочно стал рекордсменом по осадкам. До сих пор за все 144 года наблюдений максимальное количество осадков наблюдалось в 1981 году. Тогда выпало 111,5 мм за весь месяц. А в этом году на сегодняшний день уже выпало 111,6 мм»,— сообщил «РИА Новости» Роман Вильфанд.

24 декабря в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. 25 декабря Роман Вильфанд сообщал, что на следующей неделе ожидается метель при ветре до 12 м/с.

Лусине Баласян