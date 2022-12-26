Экс-министр культуры Прикамья трудоустроился в минэкономразвития РФ

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский назначен заместителем директора департамента развития туризма министерства экономического развития РФ. Об этом сообщил источник, близкий к федеральному ведомству. В пресс-службе федерального минэкономразвития информацию о трудоустройстве чиновника подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Торчинский работал министром культуры Прикамья с 2018-го по конец 2021 года. После этого в марте 2022 года он возглавил Самарский драматический театр, однако уже в начале июня покинул должность по собственному желанию. В начале октября экс-министр возглавил Пермский цирк, но уже в конце ноября покинул этот пост.