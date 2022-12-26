Экспорт европейского вина в Россию вырос более чем на 40%

В августе—октябре 2022 года Евросоюз увеличил объем поставок вина в Россию на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В Россию ввезли около 1 млн гл вина, следует из торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые приводит РБК.

Лидеры по приросту поставок вина в Россию — Австрия, чей экспорт увеличился в шесть раз, и Болгария, нарастившая показатель в пять раз. Помимо них в топ стран по увеличению экспорта вина вошли Эстония (+133%), Финляндия (+132), Франция (+89,5), Германия (+78%), Италия (+58%), Латвия (+37,4).

По данным итальянской отраслевой ассоциации Unione Italiana Vini, в 2021 году самыми крупными поставщиками вина в России были Италия, Испания, Грузия, Франция и Португалия. В рамках четвертого пакета санкций, введенного после 24 февраля, Евросоюз запретил поставки в Россию предметов роскоши, в том числе вина, стоимость которых больше €300.

Лусине Баласян