В Петербурге под лабораторный комплекс нефтяной компании ввели здание почти за 1,6 млрд рублей

В ОЭЗ «СанктПетербург» введен в эксплуатацию ИЦ площадью 18,6 тыс. кв. м. (из них 6 тыс. кв. м. – офисные, а остальные — производственные). К строительству подрядчик приступил в марте 2021 года, разрешение на ввод в эксплуатацию выдано 20 декабря 2022 года. Как сообщили «Ъ-СПб» в АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» стоимость строительства составила 1,59 млрд рублей. Всю площадь готово арендовать ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации» (дочерняя структура ПАО «Газпром нефть»). Ожидается, что передача здания состоится в январе 2023 года.

«Завершение строительства ИЦ – знаковый этап для нашей ОЭЗ. Во-первых, это позволило выполнить обязательства перед одним из ключевых резидентов нашей ОЭЗ, а во-вторых, на основании востребованности готовых объектов для резидентов мы планируем масштабировать успех проекта ИЦ на текущих и будущих площадках»,— прокомментировала генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

Сегодня на территории ОЭЗ в качестве резидентов зарегистрировано 66 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты – 161 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках – «Нойдорф» в Стрельне, Петродворцовый район, и «Новоорловская» в Приморском районе.

Приступить к созданию лабораторно-пилотного комплекса ООО «Газпромнефть - Промышленные инновации» планирует в первом квартале 2023 года. На площадке будут прорабатываться технологии в области новых поколений катализаторов для получения нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, реализовываться проекты по производству полимеров, а также продуктов малотоннажной и специальной химии.

Кроме того, в рамках стратегии диверсификации бизнеса компания работает над созданием технологий для производства продуктов следующего передела (спиртов, эфиров, гликолей ароматических производных), которые востребованы как сырье для производства фармсубстанций, об этом заявлял (см. №112/П от 27.06.2022) гендиректор Михаил Никулин. По его словам, многие проекты уже находятся на ранней стадии реализации. Создание комплекса было анонсировано на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. Тогда размер инвестиций оценивался в 3 млрд рублей, сейчас сумма озвучивается в более 5 млрд руб.

Алла Михеенко

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