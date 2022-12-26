Глава «Росатома» потребовал от Финляндии вернуть деньги за срыв строительства АЭС

Директор «Росатома» Алексей Лихачев назвал политическим решение Финляндии выйти из проекта строительства АЭС «Ханхикиви-1». Он призвал «финских начальников» реализовать свое мировоззрение за свой счет и вернуть деньги России.

Господин Лихачев сообщил, что финский проект стал единственным, «на который, так сказать, "похудела" наша зарубежная деятельность». Он напомнил, что ранее в декабре Международный совет по разрешению споров признал неправомерным расторжение контракта, что позволит российской госкорпорации требовать возмещения.

«И, уже опираясь на него (решение Международного совета по разрешению споров.— "Ъ"), мы будем в дальнейшем развивать свои отношения с нашим финским заказчиком, который, конечно, принял абсолютно политически мотивированное решение. Собственно, они это и не скрывали. Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут»,— сказал господин Лихачев «Известиям».

АЭС «Ханхикиви-1» — нереализованный проект одноблочной атомной электростанции в Финляндии. Заявка на строительство станции была подана в правительство республики еще в 2015 году. В мае финская сторона расторгла контракт, объяснив это «значительными задержками» со стороны «Росатома», а также конфликтом на Украине, который якобы усугубил положение дел. «Росатом» считает, что у Финляндии не было оснований разрывать контракт.

О влиянии энергокризиса на атомную отрасль — в материале «Ъ» «Силы мировой реакции».

Леонид Уварчев