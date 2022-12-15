«Росатом» получил право потребовать компенсацию от Финляндии за разрыв контракта на строительство АЭС

Международный Совет по разрешению споров признал неправомерным расторжение финской Fennovoima контракта на сооружение АЭС «Ханхикиви-1». Это решение дает российской стороне, то есть «Росатому», право требовать возмещения.

АЭС Ханхикиви-1 — нереализованный проект одноблочной атомной электростанции в Финляндии. Заявка на строительство станции была подана в правительство республики еще в 2015 году.

«Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) в своем решении подтвердил неправомерность действий компании Fennovoima Oy по расторжению контракта на сооружение АЭС "Ханхикиви-1" (Финляндия) и последовавших за этим заявлений компании об отказе в приемке работ, выполненных компанией RAOS Project Oy (организация "Росатома") как поставщиком по EPC-контракту»,— сообщила пресс-служба «Росатома».

Эксперты установили, что незаконное расторжение контракта является существенным нарушением его условий и «дает RAOS Project Oy право требовать взыскания причиненных убытков с Fennovoima Oy». В российской госкомпании отметили, что сумму нанесенного ущерба установят в ходе дополнительных разбирательств.

Согласно заявлению «Росатома», еще в начале 2022 года в компании Fennovoima Oy делали публичные заявления, что процесс лицензирования находился «на финишной прямой». Передачу лицензионной документации финскому регулятору для последующей выдачи строительной лицензии планировалось завершить в ближайшие месяцы. Параллельно на площадке сооружения активно велись работы для обеспечения готовности к началу полномасштабного строительства.

Дарья Эрозбек