Медведев: новые договоренности по разоружению сейчас не нужны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Москве не нужно сейчас заключать новые договоренности по разоружению. По его мнению, ситуация стабилизируется, когда Россия получит гарантии безопасности.

«Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация»,— написал господин Медведев в статье для «Российской газеты». Если же гарантии не будут даны, то напряжение, по его словам, «будет сохраняться неопределенно долго».

По мнению Дмитрия Медведева, мир балансирует «на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы». Он заверил, что Россия будет делать все, чтобы их «не допустить».

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