Сенаторов по осени недосчитались

Рязанская областная дума до сих пор не назначила своего нового представителя в Совете федерации (СФ), хотя установленный для этого законом месячный срок истек 10 дней назад. На пост сенатора, освободившийся после отставки Игоря Морозова, претендуют спикер облдумы, первый замглавы рязанской «Единой России» Аркадий Фомин и два его однопартийца, которые, впрочем, считаются «техническими кандидатами». По мнению политолога, депутаты ожидают «отмашки сверху», а юрист обращает внимание на отсутствие правовых механизмов, которые позволили бы заставить депутатов делегировать своего представителя в СФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Фомин

Фото: Александр Рюмин / ТАСС Аркадий Фомин

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Рязанская облдума лишилась своего представителя в СФ 16 ноября, когда верхняя палата парламента удовлетворила заявление Игоря Морозова о досрочном сложении полномочий. Господин Морозов, представлявший в СФ сперва правительство Рязанской области, а затем Рязанскую облдуму, ушел в отставку, желая полностью посвятить себя вопросам сотрудничества с Африкой (он возглавляет Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки — Афроком).

В соответствии с федеральным законом «О порядке формирования Совета федерации», представителем законодательного органа субъекта РФ в СФ может быть только его депутат, а в случае досрочного прекращения полномочий сенатора решение о наделении полномочиями нового члена СФ должно быть принято не позднее чем через месяц со дня отставки предыдущего. Комитет Рязанской облдумы по регламенту до 9 декабря принимал кандидатуры на вакантную должность, депутатам разослали памятку о том, что выдвинуть кандидата может либо спикер, либо группа депутатов численностью не менее одной пятой от списочного состава думы (8 человек).

Источник “Ъ” в органах власти Рязанской области ранее сообщал, что основным претендентом на пост сенатора от облдумы был ее спикер, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин. Вместе с ним в отборе участвовали два его однопартийца, но их собеседник “Ъ” назвал «техническими» кандидатурами. «Вопрос тянется, потому что вместо выдвижения своих кандидатов все ждут, кого согласует федеральный центр с Рязанью»,— предположил источник. По его мнению, задержка может быть связана с тем, что «по основной кандидатуре есть какие-то ограничения».

Член фракции КПРФ в облдуме Виктор Малюгин в беседе с “Ъ” констатировал, что «неразбериха и подпольная игра приводит к тому, что от Рязанской области нет представителя в Совете федерации». «Это огромный минус»,— подчеркнул коммунист. Между тем 21 декабря прошло последнее плановое заседание облдумы, и других сессий до конца года не планируется. Следовательно, нового сенатора депутаты, скорее всего, выберут уже в следующем году.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков предполагает, что «идет какой-то федеральный торг»: «Наверное, ждут какой-то отмашки сверху. Но из-за спецоперации не до того, вот и пропустили сроки». Политический юрист, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Молчанов отмечает, что «к представительному органу претензии (из-за нарушения сроков назначения сенатора.— “Ъ”) могут быть только у суда и потом — у судебных приставов». «Но заставить кого-то выдвинуть какую-то кандидатуру и проголосовать за нее Федеральная служба судебных приставов не может»,— добавляет господин Молчанов.

Стоит отметить, что Рязанская облдума не впервые затягивает сроки назначения своего представителя в СФ. В 2016 году депутаты несколько месяцев не могли делегировать нового сенатора на место перешедшего на работу в Центризбирком Николая Булаева. Тогда рассматривался вариант досрочной отставки рязанского губернатора Олега Ковалева, который мог перейти в СФ через довыборы в облдуму. Но господин Ковалев в итоге оставил свой пост только в феврале 2017 года, а Рязанская облдума назначила нового представителя в СФ еще через полгода — им стала экс-министр здравоохранения области Лариса Тюрина. После ее отставки в октябре того же года в Совфед вернулся Игорь Морозов.

Александр Тихонов, Ярославль