В ЛДПР и КПРФ сомневаются в целесообразности повышения налога для уехавших

Первые заместители глав фракций КПРФ и ЛДПР в Госдуме Николай Коломейцев и Сергей Леонов не уверены в целесообразности повышения налоговых ставок для уехавших из России граждан. Соответствующую инициативу предложил рассмотреть спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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«Уехавшие — это итог (работы системы) образования за 20 лет. Убрали оттуда "Молодую гвардию", "Как закалялась сталь". И что теперь на зеркало пенять? Считаем, что это пиар-инициатива… Создайте условия, чтобы они хотели вернуться. Там айтишники большей частью. Не считаю, что эта мера вернет людей или поможет нам воспитать в них дух патриотизма»,— сказал господин Коломейцев (цитата по «РИА Новости»).

Замглавы фракции ЛДПР Сергей Леонов в беседе с «РИА Новости» заявил о необходимости осторожнее подходить к реализации инициативы господина Володина, потому что существует риск «потерять специалистов», которые за рубежом работают в интересах своей страны. В отношении таких граждан «не стоит вводить ограничения и дополнительное налогообложение», добавил депутат.

«Политически предложение звучит хорошо. Практически нужно 10 раз взвесить эту ситуацию. Мы будем очень аккуратно к этому подходить. Проведем мероприятия с компаниями, которые ведут такую деятельность»,— отметил господин Леонов.

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил повысить налоги для уехавших из России, также обсуждается возможность отменить для них налоговые льготы. По его словам, сейчас уехавшие из страны «не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает».

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «Налог на отъезд».

Эрдни Кагалтынов