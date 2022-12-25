Автомагистралям указали новую колею

Минтранс переписал законопроект, ужесточающий правила передачи региональных дорог на баланс Росавтодора для ремонта их за федеральный счет. Федеральными теперь смогут стать трассы к туристическим объектам и к пунктам пропуска на границе, следует из новой версии документа. От ранее обнародованной идеи запрета передавать в федеральную собственность автотрассы, проходящие через населенные пункты, Минтранс отказался. Это сделано под давлением региональных властей, стремящихся переложить часть финансового бремени на федеральный центр, считают эксперты. Власти субъектов новую версию законопроекта поддержали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Минтранс в пятницу опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к закону об автодорогах с критериями перевода региональных трасс в федеральное ведение. Это уже вторая версия документа, первая публиковалась в сентябре. Региональные дороги переводятся в федеральный статус и сейчас —- как правило, это стратегически важные магистрали, которые субъект федерации самостоятельно отремонтировать не в состоянии. В июне 2022 года министр финансов Антон Силуанов пожаловался, что процесс передачи автодорог стал, по сути, бесконтрольным. Из 50 тыс. км федеральных автотрасс, рассказал он, около 10 тыс. км «наросло за последние пять лет» за счет регионов. Он призвал ввести критерии для смены статуса и передать обратно властям субъектов часть отремонтированных дорог, высвободив часть федеральных денег. Идею поддержал Владимир Путин. Процесс смены статуса магистралей сейчас приостановлен.

В первой редакции поправок Минтранс предлагал закрепить, в частности, что «федералка» не может быть ниже третьей категории (за исключением регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока).

По официальной классификации, напомним, существует пять категорий автодорог в зависимости от транспортно-эксплуатационных качеств и потребительских свойств. Четвертая и пятая категории — это одно-двухполосные дороги без разделителя, с одноуровневыми пересечениями, шириной полосы движения менее 3,25 м, шириной обочины менее 2 м. Норма осталась в новой редакции. Уточнено, что федеральными, к примеру, будут считаться магистрали, соединяющие административные центры Калининградской и Сахалинской областей с аэропортами и ближайшими морскими портами. Речь идет, судя по всему, о сохранении статуса трасс, которые уже сейчас являются федеральными: Приморского полукольца (А-217) в Калининградской области и трассы А-392, соединяющей Южно-Сахалинск с Холмском, где расположен порт.

Частью федеральной сети останутся (или смогут стать, если Белый дом примет такое решение) трассы к пунктам пропуска у границ и дороги, ведущие к туристическим и природным объектам. Кроме того, если раньше Минтранс хотел запретить переводить в федеральный статус дороги, проходящие через населенные пункты, то сейчас от этой нормы отказались.

В Минтрансе в пятницу на вопросы “Ъ” не ответили.

Министр развития инфраструктуры Калининградской области Евгения Кукушкина поддержала новую версию поправок. «Важно, чтобы дороги, идущие к стратегически важным объектам — аэропортам и портам, были в идеальном состоянии, которое можно обеспечить только при федеральном финансировании,— сказала она “Ъ”.— Деньги, освободившиеся от содержания дорог, которые станут федеральными, можно направить на содержание региональных. То, что планируется разрешить отдавать в федеральную собственность дороги, проходящие через населенные пункты, даст серьезный толчок для их культурно-экономического развития».

В случае принятия доработанного законопроекта часть дорог регионального значения Курской области (337,4 км) будет передано в федеральную собственность, заявил “Ъ” губернатор региона Роман Старовойт. Речь идет, в частности, о трассах к пунктам пропуска на границе с Украиной (Дьяконово—Суджа—граница, Курск—Льгов—граница и другие). Господин Старовойт надеется, что высвободившиеся средства регионального дорожного фонда позволят построить новые трассы и забрать на региональный уровень часть муниципальных дорог.

Исключение нормы о том, что «федералка» не может проходить через населенный пункт,— «серьезная уступка» со стороны Минтранса, считает научный директор института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. «Получается, Росавтодору, который берет на баланс эту автотрассу, придется закладывать в планы и строительство обхода населенного пункта,— поясняет он.— Обустройство и содержание федеральной дороги внутри населенного пункта — это другая головная боль: здесь и светофоры, и тротуары, и переходы, масса разных обременений». Участков, когда «федералка» проходит через населенный пункт, очень много, говорит господин Блинкин: первая версия законопроекта позволила бы Росавтодору, по крайней мере, не брать на баланс новые участки, но, констатирует эксперт, «региональное лобби оказалось сильнее».

В 2022 году общий объем средств, выделенных Росавтодору на все мероприятия, превысил рекордные 1 трлн руб., заявили накануне в агентстве. А в 2023–2027 годах планируется ввести в эксплуатацию более 1,63 тыс. км построенных и реконструированных федеральных дорог: на это выделено более 1,1 трлн руб.

Иван Буранов