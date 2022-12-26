Пирамиду встроили в преступное сообщество

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование деятельности крупной финансовой пирамиды, организованной, по данным московской полиции, известным бизнесменом Германом Лиллевяли. По версии следствия, деньги с состоятельных клиентов собирались в течение пяти лет через компании «Анкор Инвест» и GL Finance, которые работали под вывеской инвестиционных бутиков. По подсчетам следствия, за это время у десятков вкладчиков было похищено около 1,5 млрд руб. За несколько дней до конца расследования в деле появилась статья об организованном преступном сообществе (ОПС), в которое следствие включило всех десятерых фигурантов, в том числе господина Лиллевяли. Впрочем, предполагаемые организаторы аферы сейчас находятся за границей, а их экстрадиция выглядит проблематичной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Лиллевяли

Фото: Dmitriygan / Wikipedia Герман Лиллевяли

Фото: Dmitriygan / Wikipedia

Расследование деятельности финансовой пирамиды, по версии следствия, созданной бизнесменом Германом Лиллевяли, заняло пять лет. За это время в нем появилось десять фигурантов. Всем им инкриминировалось особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но за несколько дней до окончания расследования обвиняемых объединили в организованное преступное сообщество, добавив в дело соответствующую ст. 210 УК РФ.

Как следует из фабулы обвинения, финансовая пирамида была создана в январе 2013 года. По материалам дела, финансист Герман Лиллевяли решил использовать для привлечения средств принадлежащие ему фирмы «Анкор Инвест» и Столичную финансовую группу (СФГ), которая затем была переименована в GL Financе. На момент запуска криминальной схемы господин Лиллевяли более полутора десятков лет занимался инвестированием в акции иностранных, в основном американских, компаний и другие ценные бумаги и был хорошо известен на финансовом рынке. Поэтому, отмечается в материалах дела, разрабатывая свой криминальный план, финансист понимал, что инвестиционная деятельность является не только высокорентабельной, но и сложной для понимания «граждан, не обладающих специальными познаниями». Соответственно, считает следствие, господин Лиллевяли рассчитывал без особого риска и труда «безвозмездно завладеть денежными средствами» граждан под видом «предоставления им услуг брокерского обслуживания и доверительного управления активами».

Пирамида ориентировалась на состоятельных клиентов, поэтому, чтобы соответствовать их ожиданиям, «Анкор» въехал в офис на Никольской, 10 и стал позиционировать себя как инвестиционный бутик. Одновременно по адресу Большая Полянка, 43 прием денег начала СФГ. Еще один офис пирамиды заработал в доме 77 на Авиационной улице, а позже аналогичные появились в Цюрихе, Лондоне, на Кипре и в Белизе.

Потенциальному инвестору менеджеры компаний, по материалам дела, рассказывали, что его деньги будут вложены в высоколиквидные ценные бумаги, размещенные на американских и европейских биржах. А успех вложений якобы гарантирует некая уникальная математическая модель, разработанная господином Лиллевяли, которая обеспечит 10–12% годовых в валюте. Минимальный порог инвестирования обозначался в $100 тыс., а затем он увеличился вдвое. Судя по материалам дела, некоторые клиенты инвестировали гораздо больше: среди потерпевших есть банковский служащий, внесший более 98 млн руб. (на тот момент более $1,5 млн).

По версии следствия, обещанной вкладчикам деятельности пирамида не вела, а целью ее организаторов был «систематический и массовый обман» инвесторов с последующим хищением их денежных средств, которые распределялись между участниками преступного сообщества. Клиентам же предоставляли липовую отчетность. При этом деньги вкладчиков выводились через счета в самых разных банках, а управлять и распоряжаться ими, по версии следствия, могли лишь сам господин Лиллевяли и его финдиректор и доверенное лицо Ирина Корытина.

По данным следствия, в ОПС действовали три основных подразделения, которые возглавляли госпожа Корытина, глава службы безопасности господина Лиллевяли Александр Лазеба и исполнительный директор Владимир Михайлов. Еще шесть фигурантов, по мнению следствия, являлись исполнителями. Как говорится в деле, ОПС отличалось стабильностью своего состава и сплоченностью участников, действовало на основе единого преступного умысла. Общая сумма похищенного, по материалам дела, составила 1,5 млрд руб.

Интересно, что финансовая пирамида действовала до середины 2018 года, и практически до краха ее деятельность не вызывала вопросов у контролирующих органов. Напротив, за два года до крушения «Анкор Инвест» даже получил престижную бизнес-премию «Финансовый Олимп» как лучшая компания, работающая в сфере доверительного управления.

Предполагаемые организаторы аферы Герман Лиллевяли, Ирина Корытина и Александр Лазеба уехали за границу и числятся в розыске. Остальным фигурантам предстоит совместно с собственными адвокатами ознакомиться с материалами расследования.

Владислав Трифонов