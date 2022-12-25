Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах пожара в ТЦ на Кубани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах пожара в ТЦ «Вега» в станице Тбилисской Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Очевидцы выложили в социальные сети видео полыхающего здания. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал»,— говорится в сообщении.

В торговом центре «Вега» по улице Октябрьская в станице Тбилисской Краснодарского края около восьми часов утра произошел пожар. Горение на площади около 1 тыс. кв. м удалось ликвидировать в течение часа. Как сообщила пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю, предварительной причиной пожара считается замыкание электропроводки. Сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в настоящий момент полностью локализовали пожар.

Тат Гаспарян, Краснодар