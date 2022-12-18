Ушедшая в отставку глава Тынды арестована по делу о злоупотреблениях

Благовещенский городской суд арестовал на 1 месяц и 29 суток экс-мэра города Тында Амурской области Марину Михайлову. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Незадолго до ареста госпожа Михайлова ушла в отставку по состоянию здоровья.

Тында — город в Амурской области с населением до 30 тыс. человек. Его называют столицей Байкало-Амурской магистрали, так как в городе соединяются западный и восточный участки БАМа.

«Суд пришел к выводу, что имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Михайлова может скрыться от органов следствия, уничтожить доказательства. Кроме того, уголовное дело находится в стадии, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств»,— говорится в сообщении суда.

Экс-главе Тынды грозит до семи лет колонии. Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры и УФСБ по Амурской области. Они касаются заключенного в июле 2021 года договора со строительной компанией о капремонте до августа 2024 года улицы Красная Пресня. По версии следствия, сумма должна была выплачиваться поэтапно по мере реализации контракта, однако мэр выплатила подрядчику 132 млн руб. за работы, которые не проводились. В августе 2022 года контракт был расторгнут, работы по нему не были выполнены. Гендиректор компании был заключен под стражу в конце октября.

Марина Михайлова была избрана мэром Тынды в сентябре 2018 года. Она была членом КПРФ, но вышла из партии через несколько месяцев после вступления в должность «на время исполнения полномочий мэра». 9 декабря 2022 года она написала заявление об отставке, объяснив это тем, что «близится 50-летие БАМа, которое наш город должен встретить достойно», и администрации необходимо работать «на все 100%». Госпожа Михайлова говорила, что не может работать с полной отдачей «в силу здоровья и личных причин».

Леонид Уварчев