Армия Китая провела военные учения у Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела военные учения морских и воздушных родов войск недалеко от острова Тайвань, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.

«Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая 25 декабря организовала совместное патрулирование различных видов и родов войск и практические военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань»,— говорится в сообщении представителя НОАК в WeChat (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Ши И, учения — «решительный ответ» на недавнюю эскалацию США в тайваньском вопросе.

Отношения США и Китая обострились после того, как 2 августа спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который власти КНР считают своей территорией. 20 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом на Бали заявил, что тайваньский вопрос — «красная линия» в китайско-американских отношениях.

13 декабря вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к его границам 3 кораблей и 29 самолетов НОАК. Это стало ответом на решение США выделить Тайваню $10 млрд в рамках оборонного бюджета на 2023 год.

Подробнее о текущей ситуации вокруг Тайваня — в материале «Китайская армия сближается с Тайванем».

Эрдни Кагалтынов