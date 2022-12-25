В Перми полицейские задержали художника Ffchw при создании граффити «Свидимся»

В Перми полицейские задержали уличного художника Ffchw. Об этом сообщил «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) со ссылкой на знакомую художника. По данным медиапроекта, художника уже отпустили из отдела полиции без составления протокола.

Портал Properm.ru, ссылаясь на очевидцев, пишет, что художник был задержан сотрудниками МВД в ночь на 25 декабря в районе дома по ул. Сибирской, 1, когда завершал свою новую работу — надпись «Свидимся» на 20 разных языках.

В МВД информацию о задержании пока не комментируют.

Ffchw активно работает в Перми с 2015 года. В основном его работы посвящены политике, социальным и экологическим проблемам. После начала спецоперации на Украине Ffchw начал создавать на зданиях города антивоенные граффити, которые закрашивались почти сразу после появления.

Екатерина Артемова, Пермь