Силуанов заявил, что при цене нефти ниже $70 за баррель ФНБ пополняться не будет

Министерство финансов России в 2023 году не будет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) при цене на нефть в $70 за баррель. При сильно заниженной цене Минфин увеличит заимствования или использует средства ФНБ. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Я уже говорил, что мы стараемся меньше зависеть от ценовых или иных каких-то факторов, влияющих на бюджетные доходы, поэтому мы заложили на следующий год цену в 70 долларов за баррель. Если она будет ниже, у нас есть определенный запас устойчивости, поскольку при 70 долларов за баррель мы определенный уровень доходов поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния, чуть меньше триллиона рублей. Если цена будет ниже, соответственно, мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния»,— заявил господин Силуанов в интервью телеканалу Asharq News (перевод по «РИА Новости»).

По его словам, если цена будет совсем низкой, «возможно даже будем дополнительно заимствовать либо на рынке, либо задействовать те ресурсы, которые есть в Фонде национального благосостояния».

23 декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен.

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