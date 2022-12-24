Гарри и Меган отвергли извинения The Sun

Герцог Сассекский Гарри и его жена Меган отклонили извинения британского таблоида The Sun за публикацию колонки с резкой критикой герцогини как «пиар-трюк». По заявлению пары, газета не связывалась с Меган, чтобы извиниться.

«Хотя общественность абсолютно заслуживает сожалений издания за их опасные комментарии, мы бы не оказались в такой ситуации, если бы The Sun не продолжала наживаться на ненависти, насилии и женоненавистничестве и эксплуатировать их»,— заявил представитель Гарри и Меган (цитата по Reuters). «Настоящим извинением было бы изменение их освещения и этических стандартов для всех»,— отмечается в заявлении.

Ранее The Sun удалила со своего сайта колонку телеведущего Джереми Кларксона, посвященную герцогине. Материал, на который за несколько дней пожаловалось более 17 500 пользователей, был удален по просьбе самого автора. В The Sun заявили, что сожалеют о публикации этой статьи.

В той колонке господин Кларксон признался, что «на клеточном уровне» ненавидит герцогиню Сассекскую. Позже он извинился.

Гарри — сын принца Уэльского Чарльза, теперь короля Карла III, и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. В 2020 году Гарри и его жена сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США.

Мария Федотова