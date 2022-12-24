The Sun удалила колонку Кларксона о Меган Маркл и принесла извинения

Британская газета The Sun удалила со своего сайта колонку телеведущего Джереми Кларксона, посвященную супруге принца Гарри Меган Маркл. Материал, на который за несколько дней пожаловалось более 17 500 пользователей, был удален по просьбе самого автора.

«Точки зрения обозревателей являются их собственными, но как издатель мы понимаем, что со свободой слова приходит ответственность… Мы в Sun сожалеем о публикации этой статьи»,— цитируют британские СМИ заявление таблоида.

В спровоцировавшей общественный резонанс колонке Джереми Кларксон признался, что «на клеточном уровне» ненавидит герцогиню Сассекскую. Он также предложил ей без одежды пройтись по улицам Великобритании: «Я не могу заснуть, лежу там, скрежещу зубами и мечтаю о дне, когда ее заставят пройти голой по улицам каждого города Британии, пока толпы будут скандировать: "Позор!" — и бросать в нее экскременты» (цитата по Variety). Позднее господин Кларксон извинился, подчеркнув, что люди плохо восприняли «неуклюжую отсылку» к сериалу «Игра престолов».

Андрей Сапожников