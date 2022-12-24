Новый лечебный корпус достроили в петербургском НИИ скорой помощи имени Джанелидзе

В Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Джанелидзе торжественно открыли новый леченый корпус. В нем будут оказывать экстренную медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Общая площадь корпуса достигает 24 тыс. кв. м. В нем разметили 10 операционных и восемь реанимационных отделений. Институт сможет дополнительно принимать около 350 пациентов в сутки. Рядом также расположена вертолетная площадка, за счет которой экстренных пациентов могут доставить в операционные в кратчайшие сроки. Для пациентов новый корпус откроет свои двери в марте 2023 года.

На церемонии присутствовали губернатор Александр Беглов, спикер парламента Александр Бельский, главный санитарный врач города Наталия Башкетова и другие представители исполнительной власти. Гостям показали приемное отделение, операционный блок и кабинеты лучевой диагностики. Коллективу НИИ подарили сертификат на эндохирургическую стойку с инструментарием для операций.

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