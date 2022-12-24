Под Волгоградом взрывом газа разрушило частный дом, погибла 15-летняя девушка

В частном доме поселка Иловля Волгоградской области произошел взрыв газа, в результате которого погибла 15-летняя девушка. Родители погибшей госпитализированы, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В сообщении отмечается, что взрыв привел к обрушению дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как следует из пресс-релиза региональной прокуратуры, цокольный этаж дома был оборудован под гараж, в котором находился автомобиль с газобаллонным оборудованием; в нем произошла утечка, в результате произошел взрыв, а после начался пожар.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, информация о пожаре поступила в дежурную часть 24 декабря в 4:25. В доме в момент взрыва находилась семья из трех человек: 64-летний мужчина, 52-летняя женщина и их 15-летняя дочь. Девочка погибла под обломками обрушенного дома. Ее родители, как сообщает V1.ru, с тяжелыми травмами госпитализированы в Иловлинскую ЦРБ.