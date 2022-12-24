L’Equipe представила символическую сборную мира по футболу 2022 года

Французская спортивная газета L’Equipe представила символическую сборную лучших футболистов 2022 года.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»).

Защитники: Кайл Уолкер (Англия, «Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «РБ Лейпциг»), Тео Эрнандес (Франция, «Милан»).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

20 декабря издание опубликовало сборную лучших футболистов чемпионата мира в Катаре. В нее также вошли Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Лука Модрич и Йошко Гвардиол.

Эрдни Кагалтынов