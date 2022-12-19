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Коммерсантъ FM
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Глава Совбеза Молдавии обвинил Россию в подготовке нападения на страну в 2023 году

Глава Совета безопасности Молдавии Александр Мустяцэ считает, что Россия готовит план нападения на его страну в 2023 году. По его словам, реализация этого плана зависит от развития военного конфликта на Украине. Доказательств готовящегося нападения он не привел.

«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация вторжение на территорию РМ, а в том, когда это произойдет: либо в начале года — в январе, феврале, либо позже — в марте, апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, РФ намерена это сделать»,— сказал господин Мустяцэ в интервью TVR Moldova.

Глава Совбеза Молдавии полагает, что Россия вторгнется в его страну через территорию Приднестровья. По его словам, для нападения будет использован крупнейший в Европе склад боеприпасов в молдавском селе Колбасна (там хранятся 20 тыс. тонн боеприпасов). Ранее господин Мустяцэ говорил, что в Молдавии действуют российские агенты влияния и что Россия таким образом ведет гибридную войну.

Анастасия Ларина

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