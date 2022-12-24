WP: Зеленский убеждал Байдена в способности Украины победить, в США считают это маловероятным

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон пытался доказать президенту США Джо Байдену и Конгрессу, что Украина способно победить в конфликте с Россией, сообщили 10 источников The Washington Post (WP). Как утверждает газета, американские чиновники считают такое развитие событий маловероятным.

Господин Зеленский использовал визит в том числе, чтобы «заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей и других американцев перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений». Как напоминает газета, Палата представителей вскоре перейдет под контроль Республиканской партии, некоторые представители которой выступают за снижение помощи Украине или за больший контроль. Сенатор-демократ Крис Мерфи, который присутствовал на выступлении господина Зеленского считает, что его слова подействовали. По мнению сенатора, Палата представителей поддержит сохранение финансирования Украины.

Как пишет WP, украинский президент в течение нескольких месяцев подтверждал господину Байдену готовность посетить США, однако ситуация в его стране не позволяла сделать это до декабря. Финальное решение было принято во время телефонного разговора с Джо Байденом 11 декабря.

Визит Владимира Зеленского в США состоялся 21–22 декабря. Украинский президент провел встречу с Джо Байденом и выступил перед Конгрессом. Господин Зеленский, в частности, попросил об увеличении военной помощи. Господин Байден в ходе визита анонсировал передачу Киеву ЗРК Patriot.

О том, чего удалось и не удалось достичь Владимиру Зеленскому в ходе визита,— в материале «Ъ» «Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу».

Леонид Уварчев