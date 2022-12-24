Песков отрицает, что Путин получает искаженную информацию о военной операции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Владимир Путин зачастую получает устаревшую информацию о ходе военной операции. Представителя Кремля отверг, что глава государства получает искаженные данные.

Источники WSJ утверждают, что сведения в брифингах для президента РФ подчеркивают успехи российской армии и преуменьшают неудачи. По информации американской газеты, данные о военной операции могут идти до президента несколько дней через несколько структур, что часто делает их «устаревшими».

Господин Песков, отвечая на вопросы WSJ, отметил, что информация о планировании военной операции является секретной. «Президент, так же как и раньше, имеет несколько каналов получения информации. Любые утверждения, что он получает искаженную информацию, не соответствуют действительности»,— сказал представитель Кремля.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля по приказу Владимира Путина. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 22 декабря заявил, что линия боевого соприкосновения растянулась до 815 км. По его словам, ситуация на линии фронта стабилизирована, российская армия намерена сосредоточить усилия на завершении операции в Донецкой народной республике.

Леонид Уварчев