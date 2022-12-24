Должок за счет собеседника

Конкурсный управляющий мобильного оператора Danycom оспаривает сделки с другими юрлицами одноименной группы компаний, в том числе заем на 450 млн руб. от ее головной структуры. В иске утверждается, что и заемщик, и займодатель знали о плохом финансовом состоянии оператора, а финансовая отчетность компании была искажена. Обе структуры признаны банкротами. Отмена сделки поможет потом привлечь владельцев и руководителей к субсидиарной ответственности, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий ООО «Дэни Колл» (отвечало за работу мобильного оператора Danycom) Елена Добрынина направила иск в Арбитражный суд Краснодарского края о признании недействительным займа в 450 млн руб., выданного бывшей головной структурой группы Danycom (АО «Дэником»), свидетельствуют данные Федресурса. Из заявления следует, что оба юрлица с общим гендиректором Екатериной Шмыриной знали о неудовлетворительном финансовом состоянии «Дэни Колл» на момент сделки в 2018 году. Определения в картотеке арбитражных дел на момент публикации не было. Конкурсные управляющие «Дэни Колл» и «Дэником» не ответили “Ъ”.

Виртуальный оператор (MVNO) Danycom работал с 2018 по 2020 год на сети Tele2 и предлагал бесплатные тарифы с ограниченным пакетом трафика при условии получения до пяти рекламных СМС в сутки. Danycom прекратил работу на фоне исков от МТС и «дочки» «МегаФона» на 1,3 млрд руб. за неоплаченные услуги связи (см. “Ъ” от 18 августа 2020 года), в 2021–2022 годах структуры группы были признаны банкротами. К моменту закрытия у оператора было 114 тыс. активных абонентов, 70% из них обслуживались на бесплатных тарифах.

В отношении Екатерины Шмыриной, которая раньше была совладелицей «Дэником», рассматривается дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), следующее заседание Ленинского районного суда Краснодара назначено на 18 января.

Заем, который оспаривает конкурсный управляющий «Дэни Колл», выдавался девятью траншами с 16 по 22 ноября 2018 года, указано в заявлении. Условия договора займа не раскрываются, при этом в заявлении указано, что сумма задолженности не возвращалась, а проценты в полном объеме не выплачивались. Госпожа Добрынина также ссылается на анализ финансового состояния «Дэни Колл» и отмечает, что отчетность за 2018–2021 годы была искажена, а реальные показатели за 2018 и 2019 годы — это убытки (в «СПАРК-Интерфакс» отмечается чистая прибыль за эти годы в 3,23 млн и 126,3 млн руб. соответственно).

Конкурсный управляющий «Дэни Колл» оспаривает платежи и по другим договорам, заключенные между структурами Danycom, в частности — по соглашению о стратегическом планировании в пользу ПАО «Дэникомо Групп» (12,6 млн руб.), по оказанию услуг со стороны АО «Дэникомо» (31,6 млн руб.) и т. д. Арбитражный суд Краснодарского края назначил их рассмотрение на 16 и 31 января.

Партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская подтверждает, что «внутрикорпоративные движения денег — типичная история», а мотивы и цели таких трансакций варьируются от «безденежного создания бухгалтерских иллюзий» до «честных попыток спасти от банкротства одну компанию холдинга за счет другой».

По мнению госпожи Тарнопольской, «финансового эффекта» в случае оспаривания сделки между двумя банкротами не предвидится. Впрочем, она не исключает, что оспаривание займа может помочь в доказывании оснований для привлечения руководителей и владельцев компании-должника к субсидиарной ответственности. Руководитель офиса юрфирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков добавляет, что факт заключения подозрительных сделок будет являться самостоятельным фактом для этого, «если выяснится, что "Дэником" и "Дэникомо Групп" не просто аффилированы по отношению к должнику, но давали ему обязательные к исполнению указания, то есть контролировали».

Бизнес-модель MVNO-операторов с бесплатным обслуживанием, таких как Danycom и закрывшийся в 2019 году «Атлас», изначально выглядела несостоятельно, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Была утопическая концепция — уходить в минус, раздавать все бесплатно, якобы затраты можно покрыть за счет прибыли других сегментов бизнеса».

Юрий Литвиненко, Анна Занина