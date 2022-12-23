В Москве на территории Института легких сплавов загорелся ангар с газовыми баллонами

На территории Всероссийского института легких сплавов, расположенного в Можайском районе Москвы (улица Горбунова), начался пожар. Огонь охватил ангар площадью 600 кв. м, в котором хранятся газовые баллоны.

«Горит ангар площадью 600 кв. м. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности»,— прокомментировал происшествие собеседник ТАСС в экстренных службах.

Газовые баллоны, хранящиеся в здании в большом количестве, начали взрываться. По словам собеседника агентства, баллоны хранятся и снаружи ангара. Как сообщает медиапроект Mash, на складе находятся 400 пропановых и ацетиленовых баллонов.

Андрей Сапожников