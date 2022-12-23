На Украине пресекли незаконный вывоз вертолета Ка-26 в Венгрию

Через пункт пропуска «Тиса» в Венгрию незаконно пытались вывезти вертолет Ка-26, сообщает Государственная погранслужба Украины в своем Telegram-канале. Вертолет стоимостью почти 2 млн грн (порядка $53 тыс.) был изъят.

«Во время проверки пограничники с таможенниками обнаружили, что перевозочные документы содержат ложные сведения о производителе товара. Впоследствии это подтвердил и судебный эксперт»,— сообщает погранслужба. Стоимость воздушного суда оценивается более чем в 1 млн 924 тыс. грн (более $52 тыс.)

Ка-26 — советский многоцелевой вертолет с двумя поршневыми двигателями, разработанный в ОКБ Камова. Пункт пропуска «Тиса» располагается на границе Украины и Венгрии.

Мария Федотова