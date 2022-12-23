Axios: Майкл Блумберг хочет купить Dow Jones или The Washington Post

Американский миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг хочет купить либо издательскую компанию Dow Jones & Company, либо газету The Washington Post. Об этом интернет-изданию Axios сообщил осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Блумберг

Фото: Joshua Roberts / Reuters Майкл Блумберг

Фото: Joshua Roberts / Reuters

По его данным, Майкл Блумберг хочет расширить свою медиаимперию и считает покупку Dow Jones идеальным для этого вариантом. Однако он был бы не против купить The Washington Post, если ее согласится продать ее нынешний владелец Джеффри Безос. При этом источники Axios отмечают, что господин Блумберг еще не обращался с предложениями ни к Руперту Мердоку, владеющему News Corp, которой принадлежит Dow Jones, ни к Джеффри Безосу. Не связывался пока Майкл Блумберг по этому вопросу и с банками или другими сторонами, которые могли бы оценить вероятность той или иной сделки. На запросы Axios в News Corp от комментариев по поводу этой информации отказались. В The Washington Post изданию заявили, что газета «не продается».

Алена Миклашевская