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Коммерсантъ FM
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Байден подписал оборонный бюджет на сумму $847 млрд

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 финансовый год объемом в $847,3 млрд. Об этом говорится в заявлении американского президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

$800 млн из этой суммы выделены на помощь Украине. $6 млрд CША используют для сдерживания России в Европе. $10 млрд из этой суммы Вашингтон направит на военную помощь Тайваню.

Документ предполагает исключение России из международных организаций, в том числе G20, санкции за операции с РФ, связанные с золотом, продление на пять лет запрета на сотрудничество с Россией в военной сфере. Вступает в силу постоянный запрет на обмен информацией о системах противоракетной обороны с Москвой.

Конгресс США утвердил проект оборонного бюджета 7 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что американский оборонный бюджет включает в себя расширение возможностей украинской авиации.

Лусине Баласян

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