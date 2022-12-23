Путин поручил в короткий срок обеспечить все передовые части вооружением и боеприпасами

Президент Владимир Путин проводит в Туле совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он заявил, что важнейшей задачей ОПК является обеспечение всех подразделений и передовых частей вооружением и боеприпасами в короткий срок. Также он заявил, что механизм обмена информацией ОПК и боевых подразделений должен быть максимально эффективным, как это было в Сирии.

«Важно совершенствовать и улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов, с учетом полученного боевого опыта. Сегодня жду от вас соответствующих докладов, после наших предыдущих встреч, с некоторыми отдельно коллегами, и все вместе мы встречались»,— заявил господин Путин на совещании в Туле с руководителями организаций ОПК.

«Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов, их не может не быть в такой объемной масштабной работе. Предложений по тому, как мы будем двигаться, что мы будем делать для того, чтобы этих проблем было как можно меньше»,— заявил Владимир Путин.

Во время рабочей поездки в Тульскую область президент также посетил конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова. Его сопровождал глава губернатор Алексей Дюмин.

На предприятии производятся ПРК «Корнет-ЭМ» на базе автомобиля «Тигр»» и боевые отделения «Бережок» и «Бахча». Также оно выпускает боевые машины ЗРК «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».

15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Он подчеркнул, что затягивание сроков в этой сфере недопустимо.

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