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Бывшему воронежскому прокурору вынесут приговор по делу о взятке до конца года

В Правобережном райсуде Липецка завершилось судебное следствие по делу о взятке о взятке (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) экс-начальника отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева. Оглашение приговора, согласно картотеке дел, начнется утром 29 декабря.

Уголовное дело рассматривалось в суде с начала 2020 года. Производство по нему приостанавливалось в связи с болезнью подсудимого.

По версии следствия, «не позднее января 2016 года» господин Авдеев получил от знакомого адвоката Марии Григорашенко (в конце декабря 2017-го приговорена к двум годам колонии-поселения за покушение на особо крупное мошенничество) 500 тыс. руб. За это Андрей Авдеев якобы обещал поспособствовать заключению досудебного соглашения о сотрудничестве с ее подзащитным, привлекавшимся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, и рассмотрению вопроса об изменении ему меры пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест.

Во время расследования дела Андрей Авдеев вину отрицал. Дело передали на рассмотрение в липецкий суд, так как его отец является судьей Воронежского областного суда.

Сергей Толмачев

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